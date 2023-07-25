На НЛМК впервые изготовили самоходный сталевоз грузоподъемностью 500 тонн

На Новолипецком металлургическом комбинате впервые изготовили самоходный, приводной сталевоз. Он предназначен для транспортировки ковша с жидкой сталью в конвертерном цехе.

Конструкцию спроектировали специалисты НЛМК-Инжиниринг, а изготовили в машиностроительном управлении в рамках программы по импортозамещению. На изготовление и сборку сталевоза ушло около четырех месяцев.



Грузоподъемность агрегата — 500 тонн, максимальная скорость перемещения 30 метров в минуту. Общий вес около 80 тонн.



— Работа над сталевозом шла при тесном взаимодействии различных подразделений. Так, детали сталевоза изготавливали в Основном механосборочном цехе, раму варили в Цехе металлических конструкций, а коллеги из Электроремонтного цеха помогали с монтажом электропривода сталевоза. В целом, для нас это бесценный опыт, и возможность доказать самим себе, что для коллектива профессионалов нет ничего невозможного,— рассказал начальник участка по ремонту металлургического оборудования Сергей Аверьянов.



Успешный опыт изготовления самоходного сталевоза стал важным вкладом машиностроителей в производственную безопасность НЛМК. За последний год, в рамках программы по импортозамещению машиностроители комбината освоили более 450 новых видов продукции.



