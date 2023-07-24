«Фольксваген» чуть не снес «Шкоду» и врезался в столб

Оба водителя остались целы.



В вашем браузере отключен JavaScript

Поздно вечером 23 июня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Шкода» и «Фольксваген». После столкновения «Фольксваген» врезался в столб.Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, оба автомобиля двигались по второстепенным дорогам. Водитель «Фольксвагена» пытался пересечь перекресток улиц Космонавтов и Терешковой на высокой скорости, задел «Шкоду» и врезался в столб.Оба водителя остались целы.