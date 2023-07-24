Происшествия

сегодня, 11:16

«Фольксваген» чуть не снес «Шкоду» и врезался в столб

2 830
#авария #ДТП
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Оба водителя остались целы.

Поздно вечером 23 июня в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобили «Шкода» и «Фольксваген». После столкновения «Фольксваген» врезался в столб.

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Аварию записала камера наблюдения. Судя по записи, оба автомобиля двигались по второстепенным дорогам. Водитель «Фольксвагена» пытался пересечь перекресток улиц Космонавтов и Терешковой на высокой скорости, задел «Шкоду» и врезался в столб.

Оба водителя остались целы.

2 830
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

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Овальный

36 минут назад
нельзя прямо ехать темной машине, там знак 4.1.3 - движение налево
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Ха

49 минут назад
Липецкие "гонщики"
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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Общество

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