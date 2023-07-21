Общество
42 минуты назад
Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской
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Перекрыто движение для автотранспорта у дома №1
Как сообщают в мэрии Липецка, в связи с аварийной ситуацией на теплосетях ПАО «Квадра» ограничено движение для транспортных средств на автомобильной дороге по улице Липовской в районе дома 1.
Ограничение будет действовать до устранения аварийной ситуации.
В администрации Липецка попросили водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Ограничение будет действовать до устранения аварийной ситуации.
В администрации Липецка попросили водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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Фокс
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