Общество

42 минуты назад

Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской

3 247
#порыв теплотрассы #авария
1
Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской

Перекрыто движение для автотранспорта у дома №1

Как сообщают в мэрии Липецка, в связи с аварийной ситуацией на теплосетях ПАО «Квадра» ограничено движение для транспортных средств на автомобильной дороге по улице Липовской в районе дома 1.

Ограничение будет действовать до устранения аварийной ситуации.

В администрации Липецка попросили водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
3 247
#порыв теплотрассы #авария
1

Комментарии (3)

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Фокс

3 минуты назад
Хоть бы раз для разнообразия написали бы что-нибудь интересное: мол раскопали теплотрассу, а там горшок с медяками, или бивень мамонта, или капсула с посланием комсомольцев 60-х в ХХI век - как вам там живётся при коммунизме? Ась?
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12

7 минут назад
житель, может потеряли чо ?...
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житель

29 минут назад
Они там копают по несколько раз в году, лет уже 30, неужели нельзя сделать. А сейчас раскопали новый уложенный асфальт, бардак
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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