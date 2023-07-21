Из-за аварии на теплотрассе перекрыли движение на Липовской

Перекрыто движение для автотранспорта у дома №1

Как сообщают в мэрии Липецка, в связи с аварийной ситуацией на теплосетях ПАО «Квадра» ограничено движение для транспортных средств на автомобильной дороге по улице Липовской в районе дома 1.



Ограничение будет действовать до устранения аварийной ситуации.



В администрации Липецка попросили водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.