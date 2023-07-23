Общество

сегодня, 12:05

Итоги недели: цены

6 379
#цены #дороже/дешевле
2
Итоги недели: цены

Огурцы подешевели, зато мы нашли очень дорогое подсолнечное масло.

Корзина с минимальными ценами за неделю осталась практически на прежнем уровне, всего лишь сократилась на  44 рубля.



Зато набор продуктов по максимальным ценам вырос на 231 рубль. В основном за счет подсолнечного масла и соли. Мы обнаружили дорогие товары, хотя рядом, по-прежнему, на полках есть продукты значительно дешевле.



Напомним, что набор продуктов мы берем из потребительской корзины, добавляя в него сезонные овощи и фрукты. Каждую пятницу мы обходим магазины двух сетей, дискаунтеры и рынок и выясняем в какую сумму обойдется наш набор по минимальным и максимальным ценам.

Первое на что мы обратили внимание — на Центральном рынке снизились цены на огурцы. Дороже 100 рублей за килограмм не продают. Хотя и такая цена в сезон — дорого! Но на прошлой неделе, напомним, торговали по 150 рублей за килограмм, ссылаясь на плохой урожай из-за погоды.

Местных помидоров на базаре почти совсем нет. Но тут продавцы обнадеживают, что завязи много, но плоды не спеют опять же из-за плохой погоды.

Несколько продавцов упорно держат цену на картофель по 100 рублей за килограмм. На вопрос, кто же купит, если рядом в разы дешевле? Пояснили — торгуют своим овощем, в отличие от соседей. Местную картошку, по их словам, легко отличить от привозной. Своя — разнокалиберная, а привозная — одинаковая по размеру.

Оказалось, что сливочное масло за 122 рубля 50 копеек за полкило еще не предел дешевой цены. Мы нашли полкило за 97 рублей 70 копеек! К тому же еще большей жирности — 82,5%.



Так как мы наблюдаем масло жирностью 72,5%, то в таблице его решили не указывать. Радоваться ли такой цене или лучше не покупать? Мы в растерянности. Полку со сливочным маслом внимательно изучала покупательница.

— Чем вы руководствуетесь при выборе сливочного масла?

— По цене смотрю, хорошее дешево стоить не будет. Также важен состав, и чтобы сделано было по ГОСТу, а не по ТУ.

— Продают масло по 100 рублей за полкило.

— Так это не масло!

— На упаковке написано, что масло.

— На заборе тоже много чего написано, а заглянешь — там дрова лежат! — парировала покупательница.

Цены на подсолнечное масло тоже сильно удивили, но из-за дороговизны. В одном из магазинов обнаружили вот такие полулитровые бутылки. Отнюдь не заграничное, привезли из Краснодарского края.



Слегка обескуражили пустые молочные поддоны. С утра почему-то не завезли молоко, хотя, подороже продукт на полке был.



В одном из магазинов, пока изучали цены, прослушали небольшую лекцию о пользе различных продуктов, которые, естественно, можно тут же купить. Вроде реклама, но ненавязчиво и познавательно.

А на рынке очень полезно разговаривать с продавцами. Например, нам рассказали, что продавцы за соседним прилавком, торгующие сырами и маслом, собираются в двухнедельный отпуск, поэтому продают товар с большими скидками.
6 379
#цены #дороже/дешевле
2

Комментарии (6)

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Ха

12 минут назад
Смит, тогда к чему сводки об отключении холодной/горячей воды или ремонтах дорог? Даже если кто-то скажет "хватит", воду отключат и дороги ремонтировать будут. Ну не читай, если не нравится, а как по мне, так нужная рубрика.
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Написано на заборе

25 минут назад
Не ходите девки замуж - в магазин потом идти...
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Смит

35 минут назад
К чему эти сводки? Подорожало, и что? А если завтра огурцы в 5 раз подорожает, что, кто-то скажет хватит? Больше дорожать не будут? Нет. Значит послезавтра подорожают ещё +50%.
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библиотекарша ленка

54 минуты назад
с нетерпением жду повышения пенсионного возраста ,,,,,,
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Не покупаю

сегодня, 12:29
товары с "жёлтыми" ценниками, велик риск нарваться на просрочку. Привет "Магниту" и "Пятёрочке"!
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Главные итоги ,

сегодня, 12:25
мы еще живы !
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