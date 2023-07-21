Парк Победы не прошел проверку на электробезопасность

В парке выявлены нарушения на ряде аттракционов

Прокуратура Октябрьского округа Липецка, провела проверку соблюдения безопасности пребывания детей в Парке Победы.



- Установлено, что техническое освидетельствование электроустановок, защита заземляющих проводников от коррозии и механических повреждений, уборка внутри электрощитов ряда аттракционов длительное время не проводилась. Кроме того, в аттракционах «Арбуз» и «Колесо обозрения» не обеспечивалась безопасность от доступа к токоведущим частям обслуживающего персонала, а опоры наружного освещения не были надлежащим образом заземлены. С целью устранения нарушений прокурор внес представление в адрес руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка». Одновременно с этим в отношении виновных в бездействии должностных лиц прокурор возбудил дела о административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 и 9.11 КоАП РФ. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.







