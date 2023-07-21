Общество

сегодня, 14:20

Парк Победы не прошел проверку на электробезопасность

4 727
#парк Победы #нарушения
3
Парк Победы не прошел проверку на электробезопасность

В парке выявлены нарушения на ряде аттракционов

Прокуратура Октябрьского округа Липецка, провела проверку соблюдения безопасности пребывания детей в Парке Победы.

- Установлено, что техническое освидетельствование электроустановок, защита заземляющих проводников от коррозии и механических повреждений, уборка внутри электрощитов ряда аттракционов длительное время не проводилась. Кроме того, в аттракционах «Арбуз» и «Колесо обозрения» не обеспечивалась безопасность от доступа к токоведущим частям обслуживающего персонала, а опоры наружного освещения не были надлежащим образом заземлены. С целью устранения нарушений прокурор внес представление в адрес руководителя МАУК «Культурные пространства Липецка». Одновременно с этим в отношении виновных в бездействии должностных лиц прокурор возбудил дела о административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 и 9.11 КоАП РФ. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль, - сообщили в прокуратуре Липецкой области.



4 727
#парк Победы #нарушения
3

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Людмила

9 минут назад
И как неожиданно , все это при новом руководителе которого недавно приняли на должность.
ответить

Сколько бабла

40 минут назад
На этом парке отмыли
ответить

Гость

42 минуты назад
ды ладно,
ответить

Да уж

54 минуты назад
Дефективные управленцы.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

«Хочу сказать Михаилу, что нам его сам Бог послал!»
#пропавший без вести
5
«Хочу сказать Михаилу, что нам его сам Бог послал!»

сегодня, 13:46

Общество
Депутат Михаил Русаков: «Улучшаем жизнь в округе постепенно, от большего к меньшему»
#Липецкий горсовет
1
Депутат Михаил Русаков: «Улучшаем жизнь в округе постепенно, от большего к меньшему»

сегодня, 11:53

Общество
В городской казне Липецка — 10 471 объект недвижимости
#финансы #доходы
4
В городской казне Липецка — 10 471 объект недвижимости

сегодня, 11:19

Общество
Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу
#отключение воды
12
Из-за припаркованного автомобиля энергетики не смогли быстро починить трубу

сегодня, 11:16

Общество
Областной суд обязал администрацию Липецка отремонтировать дорогу по улице Ковалёва
#дорога #ремонт
16
Областной суд обязал администрацию Липецка отремонтировать дорогу по улице Ковалёва

сегодня, 09:57

Общество
Сильные грозовые дожди и порывы ветра ожидаются в ближайшее время
#гроза #ливень
7
Сильные грозовые дожди и порывы ветра ожидаются в ближайшее время

сегодня, 08:49

Общество