Происшествия

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Дарёному орлу в клюв не смотрят? Житель Хлевного принял украденную скульптуру и попал под статью

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#кража
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Дарёному орлу в клюв не смотрят? Житель Хлевного принял украденную скульптуру и попал под статью

Принявшему подарок мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина, которому подарили украденную скульптуру, стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, в конце мая у 23-летнего жителя села Конь-Колодезь украли из палисадника100-килограммовую садовую скульптуру орла из архитектурного бетона. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что орла стащила компания троих мужчин. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».  

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе расследования дела выяснилось, что укравшие скульптуру жители села Конь-Колодезь подарили её своему знакомому — 39-летнему жителю села Хлевное. Они сообщили мужчине, что украли её со двора чужого дома. Тем не менее, мужчина не вернул похищенное и оставил подарок себе.

В отношении хлевенца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Фото -  vk.com/umvd48
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#кража
1

Комментарии (5)

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И смех, и грех

30 минут назад
Безмасочник, верно вы подметили основной драматический момент этой истории - фактически эти "друзья" подкинули знакомому вместе с орлом свинью в виде уголовной статьи, могли же заявить, что не сообщили ему о краже :)
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Безмасочник

37 минут назад
А вдруг это оговор и мужчина не знал, что орёл ворованный?
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БУ-ГА-ГА

43 минуты назад
А зачем кому-то в Конь-Колодезе(!), тем более в Хлевном(!!), скульптура-орла(!!!)??? Я понимаю, если бы свиньи с конями)))
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Церетели

45 минут назад
всегда говорю , что надо делать скульптуры от 100 тонн - тогда не стащат. Вон все мои стоят и никто не ворует
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Ургант

53 минуты назад
Таких друзей побольше и жить станет намного веселей
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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