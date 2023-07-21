Происшествия
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Дарёному орлу в клюв не смотрят? Житель Хлевного принял украденную скульптуру и попал под статью
Принявшему подарок мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчина, которому подарили украденную скульптуру, стал фигурантом уголовного дела.
Напомним, в конце мая у 23-летнего жителя села Конь-Колодезь украли из палисадника100-килограммовую садовую скульптуру орла из архитектурного бетона. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что орла стащила компания троих мужчин. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе расследования дела выяснилось, что укравшие скульптуру жители села Конь-Колодезь подарили её своему знакомому — 39-летнему жителю села Хлевное. Они сообщили мужчине, что украли её со двора чужого дома. Тем не менее, мужчина не вернул похищенное и оставил подарок себе.
В отношении хлевенца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Фото - vk.com/umvd48
Напомним, в конце мая у 23-летнего жителя села Конь-Колодезь украли из палисадника100-килограммовую садовую скульптуру орла из архитектурного бетона. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что орла стащила компания троих мужчин. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе расследования дела выяснилось, что укравшие скульптуру жители села Конь-Колодезь подарили её своему знакомому — 39-летнему жителю села Хлевное. Они сообщили мужчине, что украли её со двора чужого дома. Тем не менее, мужчина не вернул похищенное и оставил подарок себе.
В отношении хлевенца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Фото - vk.com/umvd48
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