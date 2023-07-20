Общество

сегодня, 16:54

Кандидаты в депутаты заявили о странных рассылках в школьных чатах

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#выборы #чаты
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Кандидаты в депутаты заявили о странных рассылках в школьных чатах

Участники довыборов депутата Госдумы обратились в облизбирком, полицию и департамент образования Липецка с жалобами на поиск в школьных чатах родителей, готовых проголосовать на Госуслугах.

В избирательную комиссию Липецкой области поступило обращение от кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 114 Сергея Токарева, в котором он сообщает, что через школьные чаты собирается информация о родителях, готовых проголосовать на выборах через сайт Госуслуг.

— Происходит прямое нарушение избирательных прав граждан. Школы и департамент образования не орган, организующий выборы. Ими занимается облизбирком.С помощью административного ресурса родителей принуждают регистрироваться на Госуслугах. В то время, как каждый вправе сам определить, как ему удобно голосовать и за кого, — описал GOROD48 суть своего заявления Сергей Токарев.

«Избирательная комиссия Липецкой области в пределах своей компетенции рассмотрит обращение (Сергея Токарева, прим) в установленный законом срок. Вместе с тем отметим, что дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы будет проводиться с использованием специального портала vybory.gov.ru, имеющего все необходимые сертификаты безопасности. Через портал gosuslugi.ru можно лишь подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Прием таких заявлений начнется с 24 июля и продлится по 4 сентября. На портале vybory.gov.ru избиратель голосует анонимно. Его голос будет зашифрован на личном устройстве в виде сложного набора символов. Зашифрованный выбор каждого голосующего онлайн попадет в распределенную базу данных, построенную по технологии блокчейн, обеспечивающую неизменность голоса», — такое сообщение опубликовал на своих ресурсах облизбирком.

Школы, о которых идёт речь в его заявлении Сергей Токарев не назвал, но показал сканы сообщений из чатов.



А его соперник — кандидат в депутаты Государственной Думы Анатолий Емельянов уточнил, что подобные сообщения публиковались в чатах гимназии № 12. Кандидат Емельянов утверждает, что получил жалобы от родителей учеников двенадцатой гимназии: в ее чатах ищут по пять человек от класса, проживающих в Советском и Правобережном округах Липецка (эти территории города входят в избирательный округ № 114), готовых проголосовать на Госуслугах.



В пресс-службе регионального отделения ЛДПР нам сообщили, что Анатолий Емельянов обратился в УМВД России по Липецкой области и департамент образования администрации Липецка, также готовится заявление в облизбирком с предложением отказаться на довыборах от электронного голосования.

«Голосование в Российской Федерации является правом гражданина, выбор способа голосования — добровольным. Сбор информации сотрудниками образовательных учреждений о том, кто и каким образом будет голосовать, ставит под сомнение прозрачность процесса выборов и создает предпосылки использования административного ресурса определенными кандидатами. Кроме того, сбор информации о способе голосования родителями учеников МБОУ Гимназия № 12 города Липецка не входит в должностные обязанности учителя», — говорится в заявлении кандидата Емельянова в полицию и департамент образования.

Областное управление МВД эту жалобу ещё не получило, администраци же Липецка прокомментировала заявления кандидатов следующим образом:

«В данный момент в департамент образования не поступало жалоб или обращений от родителей по вопросам сбора информации в родительских чатах по участию в голосовании».
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#выборы #чаты
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Комментарии (6)

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Сосед снежинки

10 минут назад
Снежинка, а ты что думала, что захотела то и решит депутат? Депутат действует в рамках закона. Знак она захотела, а я там не хочу, хочу сквозное движение.
ответить

Снежинка

26 минут назад
Да толку от ваших депутатов, попросили знак установить запретить сквозное движение ответил что держит вопрос под контролем в итоге ничего не сделано элементарно ГИБДД не увидили нарушений а знаки самим добиваться напротив драмтеатра обращаться вот и всё
ответить

Бюджетник

31 минуту назад
Ооо, естественно, не найдут
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Алоизий

33 минуты назад
Разве только в этот раз и только в этом случае?!
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Ооо

40 минут назад
Вот пусть полиция и прокуратура найдут заказчиков. Хотя они известны.
ответить

й

сегодня, 16:59
Превратили эти чаты в манипулятивную руку.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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