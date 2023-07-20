Кандидаты в депутаты заявили о странных рассылках в школьных чатах

Участники довыборов депутата Госдумы обратились в облизбирком, полицию и департамент образования Липецка с жалобами на поиск в школьных чатах родителей, готовых проголосовать на Госуслугах.

В избирательную комиссию Липецкой области поступило обращение от кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 114 Сергея Токарева, в котором он сообщает, что через школьные чаты собирается информация о родителях, готовых проголосовать на выборах через сайт Госуслуг.— Происходит прямое нарушение избирательных прав граждан. Школы и департамент образования не орган, организующий выборы. Ими занимается облизбирком.С помощью административного ресурса родителей принуждают регистрироваться на Госуслугах. В то время, как каждый вправе сам определить, как ему удобно голосовать и за кого, — описал GOROD48 суть своего заявления Сергей Токарев.«Избирательная комиссия Липецкой области в пределах своей компетенции рассмотрит обращение (Сергея Токарева, прим) в установленный законом срок. Вместе с тем отметим, что дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутата Государственной Думы будет проводиться с использованием специального портала vybory.gov.ru, имеющего все необходимые сертификаты безопасности. Через портал gosuslugi.ru можно лишь подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Прием таких заявлений начнется с 24 июля и продлится по 4 сентября. На портале vybory.gov.ru избиратель голосует анонимно. Его голос будет зашифрован на личном устройстве в виде сложного набора символов. Зашифрованный выбор каждого голосующего онлайн попадет в распределенную базу данных, построенную по технологии блокчейн, обеспечивающую неизменность голоса», — такое сообщение опубликовал на своих ресурсах облизбирком.Школы, о которых идёт речь в его заявлении Сергей Токарев не назвал, но показал сканы сообщений из чатов.А его соперник — кандидат в депутаты Государственной Думы Анатолий Емельянов уточнил, что подобные сообщения публиковались в чатах гимназии № 12. Кандидат Емельянов утверждает, что получил жалобы от родителей учеников двенадцатой гимназии: в ее чатах ищут по пять человек от класса, проживающих в Советском и Правобережном округах Липецка (эти территории города входят в избирательный округ № 114), готовых проголосовать на Госуслугах.В пресс-службе регионального отделения ЛДПР нам сообщили, что Анатолий Емельянов обратился в УМВД России по Липецкой области и департамент образования администрации Липецка, также готовится заявление в облизбирком с предложением отказаться на довыборах от электронного голосования.«Голосование в Российской Федерации является правом гражданина, выбор способа голосования — добровольным. Сбор информации сотрудниками образовательных учреждений о том, кто и каким образом будет голосовать, ставит под сомнение прозрачность процесса выборов и создает предпосылки использования административного ресурса определенными кандидатами. Кроме того, сбор информации о способе голосования родителями учеников МБОУ Гимназия № 12 города Липецка не входит в должностные обязанности учителя», — говорится в заявлении кандидата Емельянова в полицию и департамент образования.Областное управление МВД эту жалобу ещё не получило, администраци же Липецка прокомментировала заявления кандидатов следующим образом:«В данный момент в департамент образования не поступало жалоб или обращений от родителей по вопросам сбора информации в родительских чатах по участию в голосовании».