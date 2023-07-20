Единый портал жалоб в органы власти заработает 1 сентября

С 1 сентября обращения в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на Госуслугах. Это сервис в формате «единого окна», который тестируется с 2021 года и сейчас работает в ограниченном режиме.





Документ устанавливает как сроки начала полноценной работы портала — 1 сентября 2023 года, так и конечный срок, когда к нему обязаны будут подключиться абсолютно все органы власти — 1 января 2025 года.



«Мы сдвинули конечный срок, чтобы дать возможность всем ведомствам подключить свои ресурсы к порталу Госуслуг. Структуры и ведомства, например, силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет», — рассказала «Известиям» соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.



В Минцифры сообщили



А опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что полученное с помощью такого сервиса обращение не даст возможность ведомствам ограничиваться отписками в ответах и переправлять отправителя в другие органы власти. Для того, чтобы он заработал в полную силу, необходимы поправки в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Такой законопроект 20 июля будет рассматриваться во втором чтении в Госдуме.Документ устанавливает как сроки начала полноценной работы портала — 1 сентября 2023 года, так и конечный срок, когда к нему обязаны будут подключиться абсолютно все органы власти — 1 января 2025 года.«Мы сдвинули конечный срок, чтобы дать возможность всем ведомствам подключить свои ресурсы к порталу Госуслуг. Структуры и ведомства, например, силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет», — рассказала «Известиям» соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.В Минцифры сообщили «Известиям» , что поддерживают проект, а также что уже сейчас к нему подключены 40 из более чем 60 федеральных ведомств. Там напомнили, что эксперимент начался в 2021 году, за это время через единое окно в различные ведомства и организации было направлено более 12 млн обращений. Это, отметили в министерстве, говорит о востребованности такого сервиса.А опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что полученное с помощью такого сервиса обращение не даст возможность ведомствам ограничиваться отписками в ответах и переправлять отправителя в другие органы власти.