В России

8 минут назад

Единый портал жалоб в органы власти заработает 1 сентября

9

С 1 сентября обращения в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на Госуслугах. Это сервис в формате «единого окна», который тестируется с 2021 года и сейчас работает в ограниченном режиме.

Для того, чтобы он заработал в полную силу, необходимы поправки в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Такой законопроект 20 июля будет рассматриваться во втором чтении в Госдуме.

Документ устанавливает как сроки начала полноценной работы портала — 1 сентября 2023 года, так и конечный срок, когда к нему обязаны будут подключиться абсолютно все органы власти — 1 января 2025 года.

«Мы сдвинули конечный срок, чтобы дать возможность всем ведомствам подключить свои ресурсы к порталу Госуслуг. Структуры и ведомства, например, силовики, которые по разным причинам, в том числе техническим не готовы, должны будут подключиться к этой работе в течение полутора лет», — рассказала «Известиям» соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

В Минцифры сообщили «Известиям», что поддерживают проект, а также что уже сейчас к нему подключены 40 из более чем 60 федеральных ведомств. Там напомнили, что эксперимент начался в 2021 году, за это время через единое окно в различные ведомства и организации было направлено более 12 млн обращений. Это, отметили в министерстве, говорит о востребованности такого сервиса.

А опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что полученное с помощью такого сервиса обращение не даст возможность ведомствам ограничиваться отписками в ответах и переправлять отправителя в другие органы власти.
9

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Интернет-провайдеров начнут штрафовать за отсутствие фильтрации трафика

10 минут назад

В России
В Госдуме запретили высадку инвалидов из общественного транспорта
#инвалиды #транспорт
В Госдуме запретили высадку инвалидов из общественного транспорта

вчера, 17:18

В России
Госдума ужесточила закон о защите гостайны
#гостайна #защита
Госдума ужесточила закон о защите гостайны

вчера, 16:02

В России
В правительстве одобрили сокращение расходов бюджета на 450 млрд рублей
#бюджет #экономика #расходы
В правительстве одобрили сокращение расходов бюджета на 450 млрд рублей

вчера, 15:14

В России
В Госдуме отклонили проект о длинных выходных с 1 по 9 мая
#выходные #праздники
В Госдуме отклонили проект о длинных выходных с 1 по 9 мая

вчера, 14:36

В России
Захарова заявила, что у ООН есть 3 месяца для возобновления «зерновой сделки»
#зерновая сделка #экономика
Захарова заявила, что у ООН есть 3 месяца для возобновления «зерновой сделки»

вчера, 13:50

В России