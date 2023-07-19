В мире

36 минут назад

Турецкие власти подготовят Стамбул к мощному землетрясению

20
#Турция #землетрясение

Ранее ученые предупредили о возможности стихийного бедствия в обозримом будущем.

Власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи, - рассказал на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе", - сказал он.

По его словам, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности. В Стамбуле проживают более 15,5 млн человек.

"Опасность землетрясения - это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды. В Стамбуле насчитываются 5 млн 800 тысяч независимых построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тысяч - в зоне повышенного риска", - пояснил министр.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город. Ранее сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 тысяч будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса, - передает ТАСС.

Последние разрушительные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в феврале. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 50 тысяч человек, местные власти заговорили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле, - сообщает Bfm.ru.
20
#Турция #землетрясение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи РФ
#санкции #США #Киргизия
США готовят санкции в отношении Киргизии из-за помощи РФ

сегодня, 12:28

В мире
Эксперт рассказал о следующих морских целях на Украине

сегодня, 08:16

В мире
ЕС не планирует принимать Турцию до конца 2024 года

сегодня, 08:12

В мире
Биобанк с материалами супердолгожителей позволит победить старость

вчера, 08:26

В мире
1
Жители египетской деревни к югу от Каира заразились неустановленным заболеванием

17.07.2023 08:11

В мире
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки

17.07.2023 08:08

В мире