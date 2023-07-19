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36 минут назад
Турецкие власти подготовят Стамбул к мощному землетрясению
Ранее ученые предупредили о возможности стихийного бедствия в обозримом будущем.
Власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи, - рассказал на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.
"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе", - сказал он.
По его словам, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности. В Стамбуле проживают более 15,5 млн человек.
"Опасность землетрясения - это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды. В Стамбуле насчитываются 5 млн 800 тысяч независимых построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тысяч - в зоне повышенного риска", - пояснил министр.
12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город. Ранее сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 тысяч будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса, - передает ТАСС.
Последние разрушительные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в феврале. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 50 тысяч человек, местные власти заговорили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле, - сообщает Bfm.ru.
"Мы встретились с господином [мэром Стамбула] Экремом [Имамоглу] и главами районов [Стамбула] по поводу возможного землетрясения в Стамбуле, мы достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу [по подготовке к удару стихии] на следующей неделе", - сказал он.
По его словам, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности. В Стамбуле проживают более 15,5 млн человек.
"Опасность землетрясения - это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды. В Стамбуле насчитываются 5 млн 800 тысяч независимых построек. Из них 1,5 млн находятся в зоне риска, 600 тысяч - в зоне повышенного риска", - пояснил министр.
12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город. Ранее сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тысяч строений могут обрушиться сразу, 260 тысяч будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителей мегаполиса, - передает ТАСС.
Последние разрушительные землетрясения произошли на юго-востоке Турции в феврале. Жертвами стихийного бедствия стали свыше 50 тысяч человек, местные власти заговорили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле, - сообщает Bfm.ru.