Лишь 0,7% проб мясной продукции не прошли лабораторную проверку

За санитарные нарушения на производителей и продавцов мясных изделий наложено всего два штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.

За полгода Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведено пять проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства и реализации мяса и мясной продукции.



По результатам лабораторных исследований 0,7% проб мясной продукции не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.



«Наиболее часто мясная продукция не соответствовала требованиям Технического регламента по физико-химическим показателям (массовая доля жира, влаги) – 2,6% неудовлетворительных проб. По санитарно-химическим и микробиологическим показателям все исследованные пробы прошли проверку», — отмечают в Роспотребнадзоре.



За нарушения санитарного законодательства на производителей и торговцев мясной продукцией наложено два штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.