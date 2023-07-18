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Жительница Хлевенского района пыталась получить инвалидность по подложным документам

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#подделка документов #медицина #врач
Жительница Хлевенского района пыталась получить инвалидность по подложным документам

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

Прокурор Хлевенского района инициировал уголовное преследование местной жительницы за использование заведомо подложных документов. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подозреваемая для получения группы инвалидности подала в Липецкую районную больницу заведомо подложные документы.

После этого председатель врачебной комиссии этой больницы на основании представленных документов и проведения дополнительных обследований врачами больницы оформил женщине направление на проведение медико-социальной экспертизы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России в заочной форме и оформления группы инвалидности.

Материалы прокурорской проверки были направлены в ОМВД России по Липецкому району, и 14 июля возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа).

Санкции этой статьи: штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
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#подделка документов #медицина #врач

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