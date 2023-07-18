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15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «МАЗом»

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#ДТП
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15-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «МАЗом»

За сутки в ДТП пострадали два водителя мопеда и один велосипедист.

17 июля в 14:20 в Липецком районе в деревне Копцевы Хутора на дороге Липецк-Данков, по предварительным сведениям, 15-летний водитель мопеда «Ордион» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил право проезда и столкнулся с большегрузом «МАЗ» под управлением 35-летнего водителя. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подросток был госпитализирован.

В Добровском районе в 20:00 на автодороге Липецк-Чаплыгин, по предварительным сведениям, 55-летний велосипедист не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Лада Гранта». Велосипедист получил травмы.

В городе Грязи в 01:00 на улице Менжинского опрокинулся мопед «Венто-Корса» под управлением 47-летнего водителя. Пострадавший был госпитализирован.
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#ДТП
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Комментарии (1)

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44 минуты назад
Неужели не только водители автомобилей виноваты? Даже странно.
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