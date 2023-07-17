Липчан предупреждают о новом мошенничестве – от лица службы поддержки сотовых операторов

Потерпевших обманом убеждают изменить настройки своей сим-карты и устанавить переадресацию sms-сообщений и звонков со своего телефона на номер мошенника.

Прокуратура Липецкой области предупредила о новых способах мошенничества.



«Массовый обзвон граждан происходит лицами, представляющимися сотрудниками службы поддержки сотовых операторов, сообщающими о взломе личного кабинета абонента или телефона, что не соответствует действительности. В целях устранения несуществующей проблемы злоумышленники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду, состоящую из комбинации цифр и символов. Выполнив команды, указанные по телефону, гражданин самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию sms-сообщений и звонков со своего телефона на номер мошенника», - отмечают в прокуратуре.



Благодаря переадресации у злоумышленников появляется возможность получения доступа к личным кабинетам граждан в социальных сетях, банковских приложениях, на сайтах государственных услуг, что в свою очередь может привести к хищению денежных средств и иной информации.