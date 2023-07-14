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Липецкая вечЁрка: абонемент на платную парковку, змея напала на собаку и День города
Сегодня, 14 июля, горожане начали праздновать 320-летие Липецка, стало. Зверино во сколько обойдётся стоянка на платных парковках в центре, и на Ниженке змея ужалила собаку.
В парках уже во всю отмечают 320-летие Липецка. GOROD48 сегодня проехал по нескольким локациям, посмотрев, что организаторы приготовили к празднику.
Чтобы ничего не пропустить загляните в программу Дня города. Погода, правда, испортится. Завтра — дожди и около +20 градусов.
В районе Ниженки недалеко от реки Воронеж змея укусила собаку. Людей в этом году гадюки кусали уже три раза, но чтобы собаку! Ветеринары говорят, что это большая редкость, на памяти главного ветеринарного врача Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александра Чурсина это первый случай. Все закончилось хорошо. Собаку быстро привезли в ветклинику и там откачали.
— При строительстве новых трасс, при нарушении мест обитания, змеи находят себе новые места обитания. Змеи появлялись и в наших садах, примыкающих к пойме реки села Сырское. Так что встретить их можно вокруг города. А меры по отлову и обеспечению безопасности жителей города проводить надо своевременно, не дожидаясь увеличения популяции ядовитых видов. Реку окультуриваем, а змеи ближе к жителям перебираются! — сообщила Гостья1.
Штраф за неоплату парковки в первые два-три месяца с момента запуска проекта составит 500 рублей, а после адаптационного периода — 1 500 рублей. Для жителей домов, к которым прилегают платные парковки, предусмотрены абонементы стоимостью 1500 рублей в год. Обсуждаются варианты месячных, квартальных и полугодовых абонементов для всех желающих.
Эта новость сегодня набрала больше всего комментариев. Не трудно догадаться, что большинство не в восторге от предстоящего нововведения.
— Давно пора, клерки и жители понаставят машин, не припарковаться у магазина, — порадовался Житель.
— А не пробовали запретить администрации области и города ездить на работу на личном транспорте? И сразу разгрузится центр города, — предложил Нардеп.
— Слепое копирование московских парковок. Но Москва — это не Липецк. Это перенаселенный город в 15-20 раз больше. Там это необходимость, к примеру, липчане в пробке 10 часов хоть раз стояли? Липчане даже не знают, что такое часовая пробка, это к слову о перегруженности московского трафика. Где депутаты увидели необходимость в Липецке, городе, потерявшим статус полумиллионника? — спросил еще один Житель.
— У меня вопрос, а что будет во дворах местных жителей? Им там тоже места платные бахнут? Или все с улиц по дворам будут машины ставить, что не проехать будет, да и жильцам негде ставить машины будет, почему про это никто не думает? — поинтересовался Автолюбитель.
— Автолюбитель, по классике жанра, во дворах должны влупить шлагбаумы за деньги жителей дома. Ну и пропускать только жильцов, — ответил ему Житель.
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Петросян
Виктор 2-28-14
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