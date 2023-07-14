Общество

35 минут назад

Липецкая вечЁрка: абонемент на платную парковку, змея напала на собаку и День города

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#вечЁрка #парковки #змея #День города
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Липецкая вечЁрка: абонемент на платную парковку, змея напала на собаку и День города

Сегодня, 14 июля, горожане начали праздновать 320-летие Липецка, стало. Зверино во сколько обойдётся стоянка на платных парковках в центре, и на Ниженке змея ужалила собаку.

Пятница, хоть и рабочий день, но именно сегодня начинаются основные торжества Дня города. У краеведческого музея торжественно открыли памятник летчикам. На набережной стартовал Кубок России по водно-моторному спорту. а у Быханова сада обновили Доску почета.

В парках уже во всю отмечают 320-летие Липецка. GOROD48 сегодня проехал по нескольким локациям, посмотрев, что организаторы приготовили к празднику.



Чтобы ничего не пропустить загляните в программу Дня города. Погода, правда, испортится. Завтра — дожди и около +20 градусов.

В районе Ниженки недалеко от реки Воронеж змея укусила собаку. Людей в этом году гадюки кусали уже три раза, но чтобы собаку! Ветеринары говорят, что это большая редкость, на памяти главного ветеринарного врача Липецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Александра Чурсина это первый случай. Все закончилось хорошо. Собаку быстро привезли в ветклинику и там откачали.

— При строительстве новых трасс, при нарушении мест обитания, змеи находят себе новые места обитания. Змеи появлялись и в наших садах, примыкающих к пойме реки села Сырское. Так что встретить их можно вокруг города. А меры по отлову и обеспечению безопасности жителей города проводить надо своевременно, не дожидаясь увеличения популяции ядовитых видов. Реку окультуриваем, а змеи ближе к жителям перебираются! — сообщила Гостья1.

Городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства раскрыл GOROD48 подробности организации  платных парковок в центре Липецка. Час стоянки обойдется в 35-40 рублей, правда, расценки пока еще не утверждены. Первые 15 минут — бесплатно. Также бесплатно час в сутки можно будет парковаться у социальных учреждений.

Штраф за неоплату парковки в первые два-три месяца с момента запуска проекта составит 500 рублей, а после адаптационного периода — 1 500 рублей. Для жителей домов, к которым прилегают платные парковки, предусмотрены абонементы стоимостью 1500 рублей в год. Обсуждаются варианты месячных, квартальных и полугодовых абонементов для всех желающих.

Эта новость сегодня набрала больше всего комментариев. Не трудно догадаться, что большинство не в восторге от предстоящего нововведения. 

— Давно пора, клерки и жители понаставят машин, не припарковаться у магазина, — порадовался Житель.

— А не пробовали запретить администрации области и города ездить на работу на личном транспорте? И сразу разгрузится центр города, — предложил Нардеп.

— Слепое копирование московских парковок. Но Москва — это не Липецк. Это перенаселенный город в 15-20 раз больше. Там это необходимость, к примеру, липчане в пробке 10 часов хоть раз стояли? Липчане даже не знают, что такое часовая пробка, это к слову о перегруженности московского трафика. Где депутаты увидели необходимость в Липецке, городе, потерявшим статус полумиллионника? — спросил еще один Житель.

— У меня вопрос, а что будет во дворах местных жителей? Им там тоже места платные бахнут? Или все с улиц по дворам будут машины ставить, что не проехать будет, да и жильцам негде ставить машины будет, почему про это никто не думает? — поинтересовался Автолюбитель.

— Автолюбитель, по классике жанра, во дворах должны влупить шлагбаумы за деньги жителей дома. Ну и пропускать только жильцов, — ответил ему Житель.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» после, того как на станции Грязи мужчину с ребёнком на руках сбил поезд.

Обратите внимание, с завтрашнего дня у маршрутов № 11, 17, 24, 317, 324 и 343 поменяется расписание и перевозчики. Подробности можно узнать на сайте департамента транспорта и  транспортного предприятия.
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#вечЁрка #парковки #змея #День города
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Комментарии (3)

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Петросян

10 минут назад
Не в тему, браво, коллега!
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Виктор 2-28-14

11 минут назад
Да будет свет!... И вечная любовь!... И все ушедшие дождутся воскресенья... Все вместе сядем за большим столом и по утру не будет нами похмелья... Пора, пора ушедших возвращать, в шеренгах не хватает нас по пять...
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Не в тему

31 минуту назад
Пришли из Костромы ходоки к Ленину и говорят: — Голодаем. Траву уже жрем, скоро мычать будем как коровы… — Врете вы все. Мы с Наденькой вчера полбанки меда съели и не жужжим.
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