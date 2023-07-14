Липчане сдают в ломбарды бытовую технику, украшения и шубы

За первый квартал в липецких ломбардах оформили более 19 тысяч займов.

За первый квартал этого года в ломбардах, зарегистрированных в Липецкой области, оформили более 19 тысяч займов на общую сумму свыше 223 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба отделения банка России по Липецкой области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заключенных договоров осталось примерно на таком же уровне, а их объем снизился почти на 9%.



Средняя сумма займа в ломбарде составила 11,6 тысячи рублей. Чаще всего липчане получали деньги под залог имущества: бытовой техники, ювелирных и меховых изделий.



На территории Липецкой области зарегистрировано 25 ломбардов, а также действуют 74 офиса компаний, зарегистрированных в других регионах. На 1 апреля 2023 года липчане должны ломбардам почти 235,5 миллиона рублей.



Липчан предостерегают от псевдоломбардов: в них можно лишиться заложенного имущества. Зачастую нелегальные компании не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты. Также персональные данные граждан могут оказаться в руках кибермошенников.



Проверить, легально ли работает ломбард, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».