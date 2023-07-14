Экономика

25 минут назад

Липчане сдают в ломбарды бытовую технику, украшения и шубы

2 213
#ломбард #деньги
1
Липчане сдают в ломбарды бытовую технику, украшения и шубы

За первый квартал в липецких ломбардах оформили более 19 тысяч займов.

За первый квартал этого года в ломбардах, зарегистрированных в Липецкой области, оформили более 19 тысяч займов на общую сумму свыше 223 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба отделения банка России по Липецкой области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заключенных договоров осталось примерно на таком же уровне, а их объем снизился почти на 9%.

Средняя сумма займа в ломбарде составила 11,6 тысячи рублей. Чаще всего липчане получали деньги под залог имущества: бытовой техники, ювелирных и меховых изделий.

На территории Липецкой области зарегистрировано 25 ломбардов, а также действуют 74 офиса компаний, зарегистрированных в других регионах. На 1 апреля 2023 года липчане должны ломбардам почти 235,5 миллиона рублей.

Липчан предостерегают от псевдоломбардов: в них можно лишиться заложенного имущества. Зачастую нелегальные компании не соблюдают льготный месячный срок до реализации залога. Кроме того, они устанавливают завышенные проценты. Также персональные данные граждан могут оказаться в руках кибермошенников.

Проверить, легально ли работает ломбард, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
2 213
#ломбард #деньги
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Спасибо

3 минуты назад
Как хорошо жить стали,как в войну.
ответить

Веселый

18 минут назад
Хоть какая то палочка выручалочка в нашей системе есть
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

На платные услуги липчане потратили на 0,7% меньше, чем год назад
#платные услуги
3
На платные услуги липчане потратили на 0,7% меньше, чем год назад

11.07.2023 17:39

Экономика
Блокировка карты по личному усмотрению: как обезопасить свои сбережения
#банковские карты
22
Блокировка карты по личному усмотрению: как обезопасить свои сбережения

08.07.2023 09:37

Экономика
Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными
#деньги
17
Липчане расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными

04.07.2023 10:40

Экономика
Липецкстат: самые высокие зарплаты в области – у металлургов, химиков, финансистов, энергетиков
#зарплата
41
Липецкстат: самые высокие зарплаты в области – у металлургов, химиков, финансистов, энергетиков

29.06.2023 19:18

Экономика
Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях
#зарплата #доходы населения
34
Липецк занял 67 место в рейтинге городов по зарплатам в отраслях

26.06.2023 14:12

Экономика
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
25
Итоги недели: цены

25.06.2023 12:45

Экономика