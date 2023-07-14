Сегодня в Липецке: как часто горожане женятся и разводятся, кого у нас больше– женщин или мужчин?

Все самое главное, что нужно знать перед праздником Дня города.

Никуда без дождя

Сегодня в Липецке потеплеет, столбик термометра поднимется до 24-26 градусов. Но дожди упорно не хотят уходить из региона. Днём опять возможно небольшое количество осадков.







Отключения воды

Несколько десятков улиц сегодня с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды, в основном – в районе Сырского рудника.

С неудобствами столкнутся потребители на улицах Ангарской, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; Геологической, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 7; Детской, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Монтажников, 1, 2, 3, 3а, 3а к.1, 4, 5, 6; Ново-Весовой, 19, 18, 20, 21, 22, 23; Ударников, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 (Д/с № 127), 14, 16, 18, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 49, 45, 47; а также в переулке Рудном 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.





В это же время без воды останется частный сектор на улицах Автодорожной, Базарной, Взлётной, Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Коттеджной, Маргелова, Медицинской, Минской, Ново-Весовой, Паровозной, Поселковой, Почтовой, Прудной, Романовской, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Технической, Ударников, Шахматной, Юношеской, а также переулков Бытового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Сырского, Технологического, Туманного, Усадебного, Чистого

Отключения света

Из-за ремонтных работ на электросетях с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители улиц 3 сентября, 5, 18, 20, 26; Ангарскую, 59; Балмочных, 15б; Волгоградской, 18а, 18б, 24, 31, 42; Воронежской 1-й, 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 - 61; Воронежской 2-й, 1 - 16, 25; Донской, 27; Елецкое шоссе, 6; Качалова, 10, 5; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Нестерова, д. 10, 12, 12а, 8, 8а; Седова, 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, 1, 2, 4, 6, 8; Тельмана, 57; Юношескую, 50.







Полностью обесточат улицы Гвардейскую, Песчаную, Чехова, а ещё – садоводческие товарищества «Коммунальник», «Светлана», «Тепличное».

Пробки

Пятница, да ещё в предпраздничные дни – гремучая смесь для дорожного движения. Желаем нашим читателям сегодня удачи на дорогах и вовремя добираться до мест назначения. Вероятность этого повысится, если перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и постараться выбрать наиболее оптимальный маршрут.

Что нужно знать о Липецке

Сегодня начинаются основные торжества по случаю 320-летия Липецка. Мы собрали для вас воедино основные статистические сведения про любимый город.

Население Липецка в 1954 году, когда он стал центром вновь образованной области, составляло всего 157 тысячи человек. В советские времена оно только росло. В 1993 году Липецк стал городом-полумиллионником. К началу 2023 года число горожан снизилось до 490 тысяч человек, а по данным на 1 мая 2023 года – до 488,8 тысяч. Самый многочисленный округ Липецка – Октябрьский, где проживают 210 тысяч человек. Меньше всего жителей в Левобережном округе – около 40 тысяч.







В Липецке живет 44% населения региона. Самое крупное предприятие региона – НЛМК, где трудятся 26,7 тысяч человек. В Липецке производится 69 % всей продукции региона, причём две трети её приходится на металлургическое производство.

Средний возраст горожан – 42 года: 38 лет у мужчин и 44 года у женщин. Женщин в Липецке на 25% больше, чем мужчин. В прошлом году на свет появились 3840 новых липчан – 1999 мальчиков и 1841 девочка.

За минувший год вступили в барк 3,6 тысячи липчан, расстались 2,3 тысячи – на тысячу браков пришлось 627 разводов.







В Липецке более 6,7 тыс. га зеленых насаждений. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 600,8 км, 92% из них – освещены.

Липецк считается городом фонтанов. Самый большой и не имеющий аналогов в Центральном федеральном округе – каскад фонтанов на Петровском спуске. В 2021 году возле дворца спорта «Звёздный» появился уникальный плоскостной светомузыкальный фонтан, его 498 форсунок создают различные эффекты в виде струй или тумана, который становится фоном для проецирования лазерных изображений.







Программа праздника на Городище (6+)

Центром празднования 320-летия города сегодня станет липецкое Городище. С 15:00 здесь начнут работу тематические площадки, рассказывающие о том, как жили наши далёкие предки в X и XVII веках, ярмарки, игровые площадки, фотозоны.







В 18:00 начнутся мастер-классы по различным видам ремёсел и концерты. Сегодня в программе – выступление государственного ансамбля «Казаки России», ансамбля русской народной песни «Зень», коллектива народных инструментов «Мозаика», а с 20:00 – фолк-проекта «Laverden».

Прогулка по городу (12+)

Сегодня вновь можно будет прогуляться с экскурсоводом по праздничному городу. В 14:00 и в 18:00 состоится экскурсия по Нижнему парку, в ходе которой расскажут много интересного по истории Липецка, а частности – про знаменитый курорт.







С доставкой на дом (6+)

Сегодня в Липецке вновь пройдут праздники по месту жительства. В 17:30 артисты и музыканты приедут в микрорайон Европейский и выступят во дворе школы № 60 (ул. Осканова, 4), а в 18:30 концертная программа начнётся в сквере Маркова, что рядом с областным Центром культуры, народного творчества и кино.







Парки

Большая культурная программа сегодня пройдёт во всех парках Липецка. Так, в парке НЛМК в 15:00 липчан ждут на анимационную программу «Я – металлург» (6+).

В парке Победы с 16:00 и до 22:00 будут работать тематические площадки, мастер-классы, игровые программы (6+), в 19:00 начнётся двухчасовой концерт творческих коллективов Липецка (6+), а в 21:00 – ретро-вечеринка (12+).

Музыка в стиле ретро порадует липчан сегодня и в парковой зоне на Соколе (12+), начало в 20:00.







На Зелёном острове ярмарка от местных производителей начнётся в 16:00 и будет работать до 23:00. Будут работать гастрозоны, выставка «ЭКСПО Липецк» (12+), перед липчанами выступит комьюнити «Цех 1703» (12+).

Доска почёта

Обновление городской доски почёта сегодня состоится в 11:00 возле Быханова сада. Мы увидим портреты липчан, которые за последний год добились наибольших успехов в труде.







В 17:40 в Быхановом саду начнётся праздничная семейно-анимационная программа.

«Гифы Рыбы-бемоль» (16+)

Но не только Днём города жив в эти дни липчанин. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт необычный концерт музыканта Маши Немонтовой «Гифы Рыбы-бемоль».

Сама артистка гордится образованием в музыкальной школе, умением сочинять необычную музыку, игрой на флейте и на варгане, чему, по её словам, училась у якутских шаманов. Свое творчество она называет экспериментальной музыкой, основанной на смешении различных жанров.



Фото vk.com/fish.nemar



Концерт начнётся в 19:31, вход – любая бумажная купюра.

Дорогие липчане! Сердечно поздравляем вас с Днём города. Желаем 320 лет дальнейшего процветания и развития, счастья и любви, а также хороших новостей. За новости можете не сомневаться: всё самое интересное и полезное вы всегда найдёте на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всех событий. Мы работаем 24/7, ждём вас снова и снова.