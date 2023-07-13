В детскую областную больницу доставили разбившегося на электросамокате 12-летнего школьника

Состояние елецкого подростка медики оценивают как крайне тяжелое.

Сегодня в реанимацию детской областной больницы из Ельца доставили 12-летнего мальчика, разбившегося на электросамокате.



Его состояние медики оценивают как кране тяжелое. У школьника — множественные травмы и сотрясение мозга. Он — без сознания. Мальчику предстоит ряд серьезных операций.



— С начала года — это уже 15-й такой случай! И третий с начала июля. Мы очень просим родителей провести воспитательные беседы с детьми в отношении пользования самокатами, ведь они могут разгоняться до 40-50 километров в час, — сказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.