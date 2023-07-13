Общество

20 минут назад

В детскую областную больницу доставили разбившегося на электросамокате 12-летнего школьника

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#ДТП #дети
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В детскую областную больницу доставили разбившегося на электросамокате 12-летнего школьника

Состояние елецкого подростка медики оценивают как крайне тяжелое.

Сегодня в реанимацию детской областной больницы из Ельца доставили 12-летнего мальчика, разбившегося на электросамокате.

Его состояние медики оценивают как кране тяжелое. У школьника — множественные травмы и сотрясение мозга. Он — без сознания. Мальчику предстоит ряд серьезных операций.

— С начала года — это уже 15-й такой случай! И третий с начала июля. Мы очень просим родителей провести воспитательные беседы с детьми в отношении пользования самокатами, ведь они могут разгоняться до 40-50 километров в час, — сказал GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.
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#ДТП #дети
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Комментарии (3)

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мысли в слух

1 минуту назад
Ездить не умеют, а виноват самокат! Ходите тогда пешком - не будет травм!!
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Юля

11 минут назад
Интересно, а как и чем он оплачивал? В 12 лет у него уже банковская карта есть?
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антисамокатчик

12 минут назад
Почему не ограничивают скорость этих повозок?, Ведь приняли же закон не выше 20 км/ч.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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