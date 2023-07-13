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В Туапсинском районе нашли тела двоих пропавших после ливней

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#ливни #Туапсе #непогода

Уточняется, что погибшие находились в частном доме, который смыло в реку.

Тела двух погибших найдены в пострадавшем от сильных дождей Туапсинском районе Краснодарского края, - рассказали в прокуратуре региона.

"Двоих нашли в море погибшими", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что 20-летняя девушка и 67-летний мужчина находились в частном доме, который смыло в реку.

Телеграм-канал Shot сообщает, что в регионе обнаружено третье тело. Официального подтверждения этой информации пока нет, - передает РБК.

Накануне сообщалось, что 12 июля в Туапсе из-за подтоплений в результате дождей в реку Казачья щель, впадающую в Черное море, смыло частный дом в поселке Тюменский. Внутри находились три человека: 23-летняя и 19-летняя местные жительницы, а также 15-летний подросток. Также пропал 67-летний мужчина, который находился в автомобиле, смытом потоками воды в море. В СУ СК по Краснодарскому краю сообщали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население. По состоянию на четверг в пунктах временного размещения остаются семь человек, включая двоих детей. Подтопленными были здание районной больницы, включая реанимационное отделение, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и еще три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы, - передает ТАСС.


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#ливни #Туапсе #непогода

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