Сегодня в Липецке: встреча айтишников и где липчане знакомятся после ухода Tinder

Рассказываем всё самое главное про наступивший четверг.

Здравствуй, дождик, снова

Сегодня в Липецке вновь прохладно для середины лета – 20-22 градуса. Днём возможен небольшой кратковременный дождь. Похоже, лето-2023 войдёт в историю, как одно из самых дождливых за последние годы.







Отключения воды

С 10:00 до 20:00 сегодня перекроют холодное водоснабжение на 3-х улицах: Октябрьской, 61; Спиртозаводской, 1, 1а, 3, 4, 5, 10, 12; а также на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 3а.







Отключения света

С 9:00 до 17:00 не будет электричества на улицах 3-е Сентября, 5, 18, 20, 26; Ангарской, 52; Балмочных, 15б; Волгоградской, 18а, 18б, 24, 31, 42; Воронежской 1-й, 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 - 61; Воронежской 2-й, 1 - 16, 25; Донской, 27; Качалова, 5, 10; Красина, 1, 16, 2, 3, 4; Лазо, 7; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Нестерова, 8, 8а, 10, 12, 12а; Плеханова, 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Седова, д. 1, 2, 24, 3, 9; Станиславского, д. 1, 2, 4, 6, 8; Тельмана, 57; Угловую, 26а; переулок Рудный, 17; Ушакова, 4, 5, 6, 8.







Полностью обесточат улицы Гвардейскую, Песчаную, Чехова, Юношескую.

В это же время не будет света в садоводчествах «Горняк»; «Горняк 1», 1430, 1498, 1551, 1602, 1822; «Спутник»; «Студеновском», 110, 110а/155, 162, 178.

Пробки

Ещё не было шести утра, а на электронных картах Липецк покрылся участками жёлтого цвета на проспекте Победы, улицах Гагарина, Московской, Студёновской, Терешковой, Неделина. Непросто выехать из микрорайона «Елецкого» по Елецкому шоссе. Скоро здесь появятся и красные участки. С каждой минутой машин на липецких дорогах становится всё больше и движение затрудняется. Выход один – перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.



По петровским местам (6+)

Сегодня вновь можно будет пройтись по Липецку в сопровождении экскурсовода. В 17:00 от путевого домика Петра I в Нижнем парке стартует экскурсия «По петровским местам» от архивного управления мэрии.







Прогулка будет проходить по исторической части города - площади Петра Великого, Комсомольский пруд. Финишируют участники у Древне-Успенской церкви, самой древней в городе, построенной в XVII веке. Участники узнают о путевом дворце первого императора, истории создания памятника императору, открытии минеральных вод и основании курорта. Так, например, путевой дворец Петра и церковь Петра и Павла раньше располагались на площади Революции, Петровский спуск – бывшая плотина Верхних железоделательных заводов, а вот пушки, стоящие в Нижнем парке сейчас, – подлинные, они остались в Липецке из-за ошибки мастеров при отливании на них клейма.

Участие в экскурсии бесплатное.

Праздники по месту жительства (6+)

В честь 320-летия Липецка сегодня продолжатся праздники с доставкой на дом – концерты и гуляния в различных частях города.







В 18:00 артисты начнут концертную программу в микрорайоне «Европейском» возле дома на Свиридова, 12а. А ещё – на стадионе «Авиатор» в Военном городке, во дворах школ №№ 27 (на ул. Лутова, 15) и 70 (проспект Победы, 130).

Встреча IT-шников

Сегодня в Липецке пройдёт встреча «без галстуков» местных разработчиков 1C. Если вы работаете в этой сфере, то, возможно, вам стоит заглянуть к 19:00 на ул. Первомайскую, 55.







Участники поговорят об интеграции 1с с другими системами, рассмотрят варианты организации работы команд разработки, возможные варианты и роли в команде, agile-подход. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие во встрече бесплатное.

Поздравь зоопарк с 50-летием!

В честь своего 50-летнегоюбилея липецкий зверинец объявляет конкурс поздравительных открыток.

Стартует он как раз сегодня, а работы будут приниматься почти месяц – до 10 августа на электронную почту prosvet-zoo@mail.ru. Лучшими работами будет украшен зоопарк в дни празднования своего Дня рождения 23–26 августа. Победители получат призы — сувениры с символикой зоопарка.







Официально день рождения зоопарка 6 ноября, но праздновать решили в более тёплую погоду 23 августа. В это день детей и взрослых порадует развлекательная программа, в частности – будут награждены победители конкурса поздравительных открыток.

Виниловая экскурсия (6+)

Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) сегодня в 13:00 приглашает на свою фирменную программу «По глади диска раскаленной скользит волшебная игла».

Участники смогут познакомится с тем, что, возможно, не застали в жизни – виниловыми пластинками, которые у старшего поколения ассоциируются с целой эпохой. Гости познакомятся с историей грамзаписи, узнают, из каких материалов делали пластинки, какую технику использовали для их прослушивания и кто из известных россиян был первым обладателем граммофона. А во время «Шумовой викторины» попытаются отгадать по звуку, какой предмет его издает, ведь для многих уже не знакомы звуки печатной машинки или набора номера дискового телефона. Основной интригой встречи станет ответ на вопрос, что общего между шоколадной фабрикой «Эйнемъ» (ныне «Красный Октябрь») и производством грампластинок.

Где липчане ищут «вторую половину»?

Уход Tinder из России не повлиял на представления липчан о лучших местах для знакомств с противоположным полом, уверяют исследователи SuperJob.

14% жителей и жительниц города предпочитают знакомиться в соцсетях и приложениях. И это самый высокий показатель рейтинга знакомств-2023. На втором месте – работа, её для пикапа используют 9 % опрошенных. 8% липчан не заморачиваются над тем, где искать новых встреч – «где угодно», ответили они.







Знакомства на улице поддержали 7% опрошенных, на отдыхе — 5%, в компании друзей — 3%. По 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеках, по 1% — в университетах или колледжах, в парках и клубах.

Общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер. Расскажем вам о наиболее любопытных новинках в липецких кинотеатрах.

«Побег из страны роботов». Китай, 2023. Мультфильм. Режиссёр Линь Юнчан (6+)

Когда герои были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственно исчезла. Много лет спустя на выставке «Планета Роботов» медведи встречают стремительную незнакомку, поразительно похожую на их пропавшую родительницу. Теперь братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения мамы, и это расследование перевернет их жизнь с лап на голову! Бриара и Брамбла ждут головокружительные приключения и захватывающие схватки с коварными врагами, но нет сомнений: медведи, как всегда, победят!

«Кентавр». Россия, 2023. Триллер. Режиссёр Кирил Комниц (16+)

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Григорий Верник.

«Лошадь Чарли». США, 2023. Семейный. Режиссёр Брэд Келли (6+)

Юная Чарли мечтает о лошади, но дела у ее семьи идут не лучшим образом. Средств на покупку скакуна нет. Когда Чарли случайно находит потерянную лошадь, новый друг становится для нее настоящим смыслом жизни.

В ролях: Каспер Ван Дин, Яя Госелин, Эдвард Ферлонг.

Дорогие липчане! Всего чуть-чуть остаётся до выходных и до главных торжество в честь 320-летия города. Наверняка, вы ждёте эти события, ну а пока нужно чуточку потерпеть. Скрасить будни могут новости. Липчане могут узнавать всё самое интересное в одном месте – на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Чаще заходите на сайт, мы ждём вас снова и снова.