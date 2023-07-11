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Володин предложил «пересадить» всех российских чиновников на отечественные авто
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По мнению Володина, РФ не сможет создать собственный автопром, если "будут другие автомобили".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 11 июля выступил с инициативой, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. С соответствующим предложением он обратился к Министру финансов РФ Антону Силуанову.
"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все‑таки ориентироваться на отечественный автопром", — заявил Володин.
По его словам, российский автопром стал намного качественнее, - говорится на сайте Госдумы.
"Линейка сегодня большая, выбор огромный. Пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию. В итоге автомобиль будет отечественный. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер", - заявил Володин.
Он также предложил, чтобы на российские автомобили пересели депутаты Госдумы.
"В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили лады и москвичи", — отметил Володин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал. По его словам, сотрудники Министерства также готовы пересесть на отечественные автомобили.
"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все‑таки ориентироваться на отечественный автопром", — заявил Володин.
По его словам, российский автопром стал намного качественнее, - говорится на сайте Госдумы.
"Линейка сегодня большая, выбор огромный. Пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию. В итоге автомобиль будет отечественный. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер", - заявил Володин.
Он также предложил, чтобы на российские автомобили пересели депутаты Госдумы.
"В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили лады и москвичи", — отметил Володин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал. По его словам, сотрудники Министерства также готовы пересесть на отечественные автомобили.
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