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Володин предложил «пересадить» всех российских чиновников на отечественные авто

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#авто #чиновники

По мнению Володина, РФ не сможет создать собственный автопром, если "будут другие автомобили".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 11 июля выступил с инициативой, чтобы все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке закупали отечественные автомобили. С соответствующим предложением он обратился к Министру финансов РФ Антону Силуанову.

"Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все‑таки ориентироваться на отечественный автопром", — заявил Володин.

По его словам, российский автопром стал намного качественнее, - говорится на сайте Госдумы.

"Линейка сегодня большая, выбор огромный. Пришедшие на наш рынок другие компании разрешают локализацию. В итоге автомобиль будет отечественный. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на сборку, на конвейер", - заявил Володин.

Он также предложил, чтобы на российские автомобили пересели депутаты Госдумы.

"В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили лады и москвичи", — отметил Володин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложение Вячеслава Володина поддержал. По его словам, сотрудники Министерства также готовы пересесть на отечественные автомобили.
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#авто #чиновники

Комментарии (1)

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История

18 минут назад
Немцов уже пытался сделать то же , только стоимость навороченных отечественных авто во много раз превосходила стоимость иномарок . А на ОТ проехать чиновникам не судьба ???
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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