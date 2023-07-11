Происшествия
сегодня, 09:39
27-летний курьер мошенников попался на первом же задании
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Липецкие полицейские задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионера 400 тысяч рублей
Оперативники отдела полиции №5 по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнего жителя Лебедяни. На него полицейские вышли после обращения 71-летнего липчанина.
Пенсионера обманули телефонные мошенники: по классической схеме «ваш родственник совершил ДТП» они убедили старика, отдать 400 тысяч рублей за свободу сына.
Деньги пенсионер отдал курьеру, а потом позвонил сыну, понял, что его обманули и отправился в полицию.
«Задержанный курьер пояснил, что предложение «легкого и быстрого заработка» получил через мессенджер. Деньги пенсионера он перевел на счет «работодателя», а себе оставил 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Пенсионера обманули телефонные мошенники: по классической схеме «ваш родственник совершил ДТП» они убедили старика, отдать 400 тысяч рублей за свободу сына.
Деньги пенсионер отдал курьеру, а потом позвонил сыну, понял, что его обманули и отправился в полицию.
«Задержанный курьер пояснил, что предложение «легкого и быстрого заработка» получил через мессенджер. Деньги пенсионера он перевел на счет «работодателя», а себе оставил 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
3 465
Пенсионерка
Однако
Не уж то