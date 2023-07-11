Происшествия

сегодня, 09:39

27-летний курьер мошенников попался на первом же задании

3 465
#мошенничество
27-летний курьер мошенников попался на первом же задании

Липецкие полицейские задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионера 400 тысяч рублей 

Оперативники отдела полиции №5 по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнего жителя Лебедяни. На него полицейские вышли после обращения 71-летнего липчанина. 

Пенсионера обманули телефонные мошенники: по классической схеме «ваш родственник совершил ДТП» они убедили старика, отдать 400 тысяч рублей за свободу сына. 

Деньги пенсионер отдал курьеру, а потом позвонил сыну, понял, что его обманули и отправился в полицию.  
 
«Задержанный курьер пояснил, что предложение «легкого и быстрого заработка» получил через мессенджер. Деньги пенсионера он перевел на счет «работодателя», а себе оставил 25 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

3 465
#мошенничество

Комментарии (3)

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Пенсионерка

32 минуты назад
Прямо он так и признался, что у него это не первое задание
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Однако

56 минут назад
Опять дикий Сокол...
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