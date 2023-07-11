27-летний курьер мошенников попался на первом же задании

Липецкие полицейские задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у пенсионера 400 тысяч рублей





Оперативники отдела полиции №5 по подозрению в мошенничестве задержали 27-летнего жителя Лебедяни. На него полицейские вышли после обращения 71-летнего липчанина.



Пенсионера обманули телефонные мошенники: по классической схеме «ваш родственник совершил ДТП» они убедили старика, отдать 400 тысяч рублей за свободу сына.



Деньги пенсионер отдал курьеру, а потом позвонил сыну, понял, что его обманули и отправился в полицию.



«Задержанный курьер пояснил, что предложение «легкого и быстрого заработка» получил через мессенджер. Деньги пенсионера он перевел на счет «работодателя», а себе оставил 25 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



