25 улиц в Липецке останутся без света из-за ремонтных работ

11 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 11, 15, 17, 26а по улице Угловой, № 51а по улице Плеханова, котельная АО «Квадра». Воду подвезут к дому № 14 по улице Пролетарской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улицы Пролетарской (Сырское). Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



11 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 2 – 4, 7 – 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в переулке Верхнем, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 49, 51а, 53а, 59, 59/4 по улице Плеханова, № 26а по улице Угловой, №№ 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 – 61 по улице 1-й Воронежской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18а, 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, №№ 1 - 16, 25 по улице 2-й Воронежской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского. В эти часы также обесточат улицы Даргомыжского, Воровского, Чкалова, Ярославскую, Бурлакова, Гвардейскую, Песчаную, Чехова.



