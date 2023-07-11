Общество

вчера, 17:12

25 улиц в Липецке останутся без света из-за ремонтных работ

5 3669
#отключения
8
25 улиц в Липецке останутся без света из-за ремонтных работ

11 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 11, 15, 17, 26а по улице Угловой, № 51а по улице Плеханова, котельная АО «Квадра». Воду подвезут к дому № 14 по улице Пролетарской. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улицы Пролетарской (Сырское). Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 2 – 4, 7 – 21б в переулке Верещагина, №№ 1-17, 19, 21, 23, 25 в переулке Верхнем, №№ 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а в переулке Фруктовом, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 49, 51а, 53а, 59, 59/4 по улице Плеханова, № 26а по улице Угловой, №№ 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 – 61 по улице 1-й Воронежской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18а, 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, №№ 1 - 16, 25 по улице 2-й Воронежской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского. В эти часы также обесточат улицы Даргомыжского, Воровского, Чкалова, Ярославскую, Бурлакова, Гвардейскую, Песчаную, Чехова. 

5 3669
#отключения
8

Комментарии (5)

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Дмитрий

вчера, 20:13
Подстанции на старте работают. Выгорели после вчерашнего дождя
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Фея тишины

вчера, 19:46
Аспирант, да тут по всей области ездить можно, свет - это отдельное государство. В некоторых деревнях вода зависит от электричества. Вот и подумайте как люди проводят время в таких условиях. А ещё любители поремонтировать зимой. На день. Ни тепла, ни воды. Красота.
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Гость

вчера, 18:48
21 век " Каменный "
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

вчера, 18:14
Не подведу сказал прораб народу , и не подвёл не газ не свет не воду!!!
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Аспирант

вчера, 17:54
В основном, я смотрю, район ЛТЗ коснётся отключение света. Как там местные жители будут проводить время с 9 до 17 часов в таких условиях. Хочу приехать, изучить ваш быт, и написать о вас диссертацию.
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