Происшествия

сегодня, 11:45

Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества: теперь приглашают на «личный прием в Центробанк»

4 680
#мошенничество
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Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества: теперь приглашают на «личный прием в Центробанк»

Липчан предостерегают: если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение.

Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, злоумышленники часто представляются сотрудниками Банка России, но теперь они не только звонят от имени Центробанка, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в территориальное отделение Банка России.

«Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru. Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников», - отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.

Липчан предостерегают: если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).

Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.

По любым банковским вопросам можно самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.
4 680
#мошенничество
3

Комментарии (4)

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питание городов

10 минут назад
Павел, но кто эти люди, которые обзвоны делают, ведь он безработные, раз другого дела не нашли себе, так ведь?
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Лиза

17 минут назад
Павел, некоторым людям проще расстаться с деньгами, чем думать головой (таких примеров в последнее время хоть отбавляй).
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Павел

40 минут назад
Центробанк - это не кредитная организация, это регулятор. Он с физическими лицами не взаимодействует в принципе, о каких приёмах может идти речь? Люди, думайте головой!
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Гость

сегодня, 11:55
Вот и пришёл "цифровой мир"...
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