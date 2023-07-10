Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества: теперь приглашают на «личный прием в Центробанк»

Липчан предостерегают: если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение.

Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества. Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, злоумышленники часто представляются сотрудниками Банка России, но теперь они не только звонят от имени Центробанка, но и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в территориальное отделение Банка России.



«Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием – меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru. Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием – один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников», - отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.



Липчан предостерегают: если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).



Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.



По любым банковским вопросам можно самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.