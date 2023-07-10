Происшествия

сегодня, 10:04

Участник шумного застолья поссорился с хозяйкой и поджег ее дом

4 1302
#поджог
1
Участник шумного застолья поссорился с хозяйкой и поджег ее дом

Гости успели выбежать на улицу. Материальный ущерб составил почти миллион рублей.

В Тербунском районе возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества: 24-летний местный житель поджег дом односельчанки. 

По данным следствия, обвиняемый находился у женщины в гостях.

«Во шумного застолья он поссорился с хозяйкой дома и решил устроить пожар. В сарае мужчина взял канистру с бензином, разбил окно и поджег жилище», — рассказали в полиции.

Гости и семьях хозяйки успели выбежать из дома на улицу. А вот само здание сильно пострадало: огонь повредил его внутреннюю отделку, фасад и кровлю, обгорела бытовая техника. Материальный ущерб хозяйки дома оценен в 967 000 рублей.




img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
4 1302
#поджог
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не зря

44 минуты назад
Голливуд отдыхает.
ответить

Вопрос

сегодня, 11:13
Куда катимся? Или уже прикатились?
ответить

Лена

сегодня, 10:24
Настоящий мужчина.
ответить

Наталья

сегодня, 10:22
Вот это повеселились!!!
ответить
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Для детей из Липецка запускают крутые каникулы с изучением IT
Бизнес

Еще в рубрике

Пьяный вор забрался в дом, выпил бутылку водки и уснул
#кража
2
Пьяный вор забрался в дом, выпил бутылку водки и уснул

45 минут назад

Происшествия
Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества: теперь приглашают на «личный прием в Центробанк»
#мошенничество
4
Липчан предупреждают о новой схеме мошенничества: теперь приглашают на «личный прием в Центробанк»

сегодня, 11:45

Происшествия
33-летнего «лаборанта» и «закладчика» приговорили к 16 годам лишения свободы
#наркотики
1
33-летнего «лаборанта» и «закладчика» приговорили к 16 годам лишения свободы

сегодня, 10:53

Происшествия
66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей
#мошенничество
12
66-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 630 000 рублей

сегодня, 10:11

Происшествия
25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли
#компьютер #программист
15
25-летнему липчанину грозит до пяти лет лишения свободы за продажу перепрошитой игровой консоли

сегодня, 10:00

Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Рено»
#авария #ДТП
4
Три человека пострадали в перевернувшемся «Рено»

сегодня, 09:17

Происшествия