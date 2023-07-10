Происшествия
сегодня, 10:04
Участник шумного застолья поссорился с хозяйкой и поджег ее дом
Гости успели выбежать на улицу. Материальный ущерб составил почти миллион рублей.
В Тербунском районе возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества: 24-летний местный житель поджег дом односельчанки.
По данным следствия, обвиняемый находился у женщины в гостях.
«Во шумного застолья он поссорился с хозяйкой дома и решил устроить пожар. В сарае мужчина взял канистру с бензином, разбил окно и поджег жилище», — рассказали в полиции.
Гости и семьях хозяйки успели выбежать из дома на улицу. А вот само здание сильно пострадало: огонь повредил его внутреннюю отделку, фасад и кровлю, обгорела бытовая техника. Материальный ущерб хозяйки дома оценен в 967 000 рублей.
По данным следствия, обвиняемый находился у женщины в гостях.
«Во шумного застолья он поссорился с хозяйкой дома и решил устроить пожар. В сарае мужчина взял канистру с бензином, разбил окно и поджег жилище», — рассказали в полиции.
Гости и семьях хозяйки успели выбежать из дома на улицу. А вот само здание сильно пострадало: огонь повредил его внутреннюю отделку, фасад и кровлю, обгорела бытовая техника. Материальный ущерб хозяйки дома оценен в 967 000 рублей.
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