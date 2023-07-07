Сегодня в Липецке: семейный концерт, экскурсия по городу и тайная подработка липчан

Рассказываем всё самое важное про наступающую пятницу.

Утром возможен дождь

В Липецке опять жарковато – 29-31 градус. Утром возможен дождь. День обещают без осадков.







Отключение воды

В связи с ремонтными работами на сетях без холодной воды с 10:00 до 20:00 останутся жители улиц 8 Марта, 17, 17/2; Крайней, 4, 9; Липовской, 3, 3/2; Надежды, 1а, 1б, 1в, 1г, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Каштанового проезда, 1; площади Победы, 6, 6а, 6к.2, 6к.3, 8.







Отключение света

С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электричества на улицах Гагарина, 47; Депутатской, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Киевской, 16а; Металлургов, 2; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Поселковой, 1а; Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2; в переулках Верещагина, 2 – 4, 7 – 21б; Верхнем, д. 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Крымском, 2, 4, 6, 8; Ушакова, 4, 5, 6, 8; Фруктовом, 1а.







В это же время полностью обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Нектарную, Чкалова, а также садоводчество «Дачный 3». В садовом товариществе «Студеновское» света не будет в домах №№ 110, 110а/155, 162, 178.

Пробки

Пятница – самый трудный день для дорожного движения в любом городе и Липецк – не исключение. Пробки сегодня и длиннее, и чаще. Но выход есть. Всего лишь пара минут изучения «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений поможет выбрать по возможности оптимальный маршрут. Есть шанс доехать без опозданий!

«Ромашковое счастье» (0+)

Сегодня в 18:00 липчан приглашают в парк Победы на праздничный концерт «Ромашковое счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности.







Сам семейный праздник завтра, но у нас любят отмечать заранее. Липчан порадует яркая музыкальная программа, подготовленная на этот раз лучшими артистами ДК «Сокол». На сцене два часа будут звучать разнообразные композиции, а танцевальные коллективы продемонстрируют номера различных жанров и направлений.

«Играй, гармонь!» (6+)

В парковой зоне «Сокол» 7 июля в 17:00 состоится всеми полюбившийся проект «Играй, гармонь».







Для гостей парка прозвучат самые известные и задорные песни. Собравшиеся гости, как и всегда, смогут подпевать под народный инструмент и сами исполнить любимые частушки.

По Петровским местам (12+)

А ещё сегодня можно будет сходить в пешую экскурсию по Липецку, подготовленного к 320-летию города Архивным управлением мэрии.







Сбор в 14:45 возле путевого дворца Петра I в Нижнем парке, а затем – прогулка в сопровождении всезнающего сотрудника управления, который расскажет о деяниях в нашем городе Петра I и о многом другом. Экскурсия будет проходить в историческом сердце Липецка, она пройдёт по площади Петра Великого, вдоль Комсомольского пруда, продолжится до древнейшего храма в городе - Древне-Успенской церкви, построенной ещё в XVII столетии.

Экскурсия бесплатная.

Губернаторский набор будущих медиков

Если вы или ваши дети хотите стать медиками, то у вас появился дополнительный шанс. Открыт так называемый губернаторский набор для 80 абитуриентов, которые смогут обучиться в Рязанским государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова и Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко.







В дальнейшем будущие врачи-терапевты и педиатры обязуются после окончания обучения отработать в Липецкой области не менее 5 лет.

Подробности можно узнать в областном управлении здравоохранения по телефонам (4742) 23-80-40, 23-80-12.

Каждый четвёртый липчанин подрабатывает

24% жителей Липецка помимо основной работы имеют ещё и работу по совместительству. Об этом говорит опрос сервиса SuperJob. При этом 16% не скрывают от работодателей дополнительный приработок. Но есть и такие, кто держит это втайне – 8%.

Как выяснили авторы опроса, совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».







Каждый третий работодатель - 31% действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 48% работодателей, а каждый седьмой - 14% подработку даже приветствует.

Липчане – прирождённые пожарные?

93% липчан утверждают, что знают, что нужно делать в случае пожара на работе. Это тоже выяснил SuperJob. Такую уверенность многие высказали из-за того, что принимали участие в учебных пожарных тревогах на работе.

44% владеет только теоретическими знаниями, а 49% — еще и отработанными на практике навыками. Только 7% признаются, что не знают, что делать, если рабочее помещение загорится.







87% опрошенных знают, где находятся огнетушители. О пожарной сигнализации и схемах эвакуации рассказали по 82%. Но лишь 15% в курсе того, где хранятся средства индивидуальной защиты дыхания – респираторы и противогазы.

Дети – это радость или проблемы?

В преддверие Дня семьи, любви и верности SuperJob провёл ещё один любопытный опрос. В ходе него выяснилось, что с детьми у липчан чаще всего ассоциируется радость и счастье: этим поделились 14% и 12% соответственно. Чуть реже опрошенные вспоминали о том, что дети — это «цветы жизни» - 11%, ответственность - 7%, а также любовь и шум - по 5%. С такими понятиями, как будущее и семья, детей ассоциируют по 4% опрошенных, со смехом и заботой — по 3%. По 2% признались, что для них дети — это прежде все проблемы, школа и детский сад.







Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Столько событий она успела в себя вместить! А сколько их ещё ждёт нас в дальнейшем? Следить за новостями, которые разворачиваются дальше собственного носа, просто необходимо. Липчанам делать это просто: нужно лишь чаще заходить на GOROD48 и пролистывать ленту. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Мы работаем 24/7. Ждём вас на сайте снова и снова!