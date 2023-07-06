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Липецкая вечЁрка: потоп, пожар и смерть известного актера
Сегодня, 6 июля, коммунальные службы боролись с последствиями непогоды, в Задонском районе в дом попала молния, а на улице Нижней Логовой в Липецке сгорели три автомобиля. Из театра драмы на Соколе пришло известие о смерти ведущего артиста труппы Игоря Коробова, которого называли голосом Липецка и главным Дедом Морозом города.
В пяти домах протекли потолки квартир верхних этажей. Во время вчерашней грозы в Липецке и четырех районах области: Чаплыгинском, Добровском, Лебедянском и Хлевенском районах локально нарушалось энергоснабжение.
Утром все продолжилось. Некоторые пассажиры ехали в залитых водой автобусах.
Не выдержал и подземный переход рядом с Центральным рынком — его затопило, чистка ливневки не помогла.
Вчера вечером последствия непогоды коммунальщики убирали с помощью 12-ти спецмашин, а утром количество техники выросло до 60-ти. Короче, после обеда город подсох, этому способствовала, в том числе, и жаркая погода.
По данным управления ГО и ЧС Липецка в городе выпало 10 мм осадков. Это достаточно много при среднемесячной норме в 62 мм. А синоптики предостерегли, что дожди с грозами могут продолжиться. Так что расслабляться рано.
Естественно новости о потопе набрали несколько сотен комментариев, нетрудно догадаться, что большинство из них были негативными.
— То, что люди плавают — это полбеды. Теперь ждем очередных провалов на дорогах. По-любому где-то подмоет и размоет какие-нибудь недоделанные коммуникации. Остается надеяться, что однажды, после очередного ливня, не начнут проваливаться под землю жилые дома, — скептически заметил ооо.
— Можно сделать хотя бы что-то для работающих. К примеру, не считать опозданием или прогулом неявку на рабочее место вовремя, если погода вот примерно такая, как сегодня утром. Нет, ну есть, конечно, и плюсы — некоторые, наконец, вымылись. А то порой в жару в автобусе дышать невозможно из-за немытой человечины. Извиняюсь, — попросила Груша.
— У народа нет денег ехать на море, но наша администрация привезла море в город, — сострил Попугай Рыбов.
— На самом деле при советском союзе в районе улиц Октябрьская и Литаврина плавали на лодках, там почва была заболоченная, — сообщил комментатор, подписавшийся Из истории.
Из-за молнии ударов молний в селе Колодезное Задонского района и в липецком СНТ «Металлург-3» сгорели дома. А на улице Нижней Логовой в Липецке три автомобиля загорелись в результате поджога. Поджог записала камера наблюдения: мужчина в маске бросил в машины бутылку с зажигательной смесью. В итоге сгорели «Мерседес» и «БМВ», и повреждён «Киа Спортедж».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога».
Умер известный липецкий актер Игорь Коробов. Он служил в театре драмы на Соколе.
«Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством. Он прошел долгий путь в своей карьере и прославился как на сцене, так и на экране», — написали о нем коллеги.
Игорь Коробов сыграл в театре более двух десятков спектаклей, снялся в нескольких художественных фильмах. Он был одним из лучших Дедов Морозов города, а некоторые называли его голосом Липецка, так как актер часто вел городские мероприятия. Прощание с Игорем Коробовым пройдет в театре завтра, 7 июля, в 10:00.
— Светлая Память Прекрасному Актёру! Снимался в одном фильме с Пьером Ришаром, — сообщил Бон Жови.
На завтра синоптики прогнозируют до +31 градуса. И обратите внимание, ночью и утром ожидаются кратковременные дожди.
Марина