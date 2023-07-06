Липецкая вечЁрка: потоп, пожар и смерть известного актера

Сегодня, 6 июля, коммунальные службы боролись с последствиями непогоды, в Задонском районе в дом попала молния, а на улице Нижней Логовой в Липецке сгорели три автомобиля. Из театра драмы на Соколе пришло известие о смерти ведущего артиста труппы Игоря Коробова, которого называли голосом Липецка и главным Дедом Морозом города.