Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов





Липецкий драматический театр сообщил о смерти одного из ведущих артистов труппы — Игоря Коробова.«Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством. Он прошел долгий путь в своей карьере и прославился как на сцене, так и на экране.В жизни он был добрым и открытым, отзывчивым к коллегам и зрителям, готовым помочь и поддержать.Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве и будет навсегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.Игорь Коробов играл в двух десятках спектаклей театра, снялся в нескольких художественных фильмах.