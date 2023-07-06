Общество
10 минут назад
Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов
55
Липецкий драматический театр сообщил о смерти одного из ведущих артистов труппы — Игоря Коробова.
«Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством. Он прошел долгий путь в своей карьере и прославился как на сцене, так и на экране.
В жизни он был добрым и открытым, отзывчивым к коллегам и зрителям, готовым помочь и поддержать.
Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве и будет навсегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.
Игорь Коробов играл в двух десятках спектаклей театра, снялся в нескольких художественных фильмах.
«Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством. Он прошел долгий путь в своей карьере и прославился как на сцене, так и на экране.
В жизни он был добрым и открытым, отзывчивым к коллегам и зрителям, готовым помочь и поддержать.
Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве и будет навсегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.
Игорь Коробов играл в двух десятках спектаклей театра, снялся в нескольких художественных фильмах.
55