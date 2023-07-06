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10 минут назад

Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов

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Умер один из ведущих артистов Липецкого драматического театра Игорь Коробов
Липецкий драматический театр сообщил о смерти одного из ведущих артистов труппы — Игоря Коробова.

«Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и прекрасным мастерством. Он прошел долгий путь в своей карьере и прославился как на сцене, так и на экране.

В жизни он был добрым и открытым, отзывчивым к коллегам и зрителям, готовым помочь и поддержать.

Он оставил неизгладимый след в культуре и искусстве и будет навсегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.

Игорь Коробов играл в двух десятках спектаклей театра, снялся в нескольких художественных фильмах.



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#театр
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