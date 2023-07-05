Погода в Липецке
38 минут назад
Несколько низин затопило в Липецке во время грозы
Места подтоплений традиционные.
После грозы, обещанной синоптиками еще днем, в Липецке затопило несколько низин.
Судя по видео из соцсетей, залило улицу Терешковой у въезда на мост через Каменный лог.
Как всегда во время сильных ливней, затопило улицу Советскую возле моста через отводной канал Комсомольского пруда.
Судя по видео из соцсетей, залило улицу Терешковой у въезда на мост через Каменный лог.
Как всегда во время сильных ливней, затопило улицу Советскую возле моста через отводной канал Комсомольского пруда.