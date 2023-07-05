Погода в Липецке

38 минут назад

Несколько низин затопило в Липецке во время грозы

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#потоп #гроза
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Места подтоплений традиционные.

После грозы, обещанной синоптиками еще днем, в Липецке затопило несколько низин.

Судя по видео из соцсетей, залило улицу Терешковой у въезда на мост через Каменный лог.

Как всегда во время сильных ливней, затопило улицу Советскую возле моста через отводной канал Комсомольского пруда.




420
#потоп #гроза
1

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