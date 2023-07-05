Несколько низин затопило в Липецке во время грозы

Места подтоплений традиционные.

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После грозы, обещанной синоптиками еще днем, в Липецке затопило несколько низин.



Судя по видео из соцсетей, залило улицу Терешковой у въезда на мост через Каменный лог.



Как всегда во время сильных ливней, затопило улицу Советскую возле моста через отводной канал Комсомольского пруда.









