Липецкие Деды Морозы-2020: Заслуженный артист, тренер по хоккею и бывший чиновник

Мы решили приоткрыть завесу новогодней таинственности и рассказать, кто развлекает липчан на главных елках города.

К хорошим ребятишкам Дед Мороз приходит 31 декабря. А взрослым мы сегодня расскажем, кто будет дедморозить на главных елках Липецка.

Александр Сущик: 45-й сезон в бороде и рукавицах

В Липецком драматическом театре (на Соколе) можно увидеть одного из самых заслуженных Дедов Морозов города (если не сказать – символ профессии) Александра Сущика. Для него нынешний год уже 45-й в костюме новогоднего волшебника! А началось все в родном городе профессионального артиста Кривом Роге, когда ему было 18 лет и он занимался в театральной студии местного ДК.

- Дети с тех далеких времен мало изменились, а вот праздники – да, - говорит актер с высоты своего опыта, - Сейчас сценарии новогодних постановок связаны уже не с «Морозко», а с современной культурой – разные там «Фиксики», «Смешарики». Изменилась музыка, но «В лесу родилась елочка» по-прежнему поют. Дарят в основном не кукол и машинки, а гаджеты и электронику.







Сущик отмечает, что с первых выходов на сцену изменился и он сам.

- Тогда я был скорее не Дедом Морозом, а человеком, который его изображает – худой настолько, что приходилось использовать специальные накладки под шубу, чтобы сказочный дедушка выглядел солиднее. Сейчас меня тоже не назовешь толстяком, но накладки уже не нужны. Да, заматерел Дед Мороз…

А еще Сущик – бесценный кладезь новогодних историй. Однажды ему пришлось утешать, словно маленького ребенка, бывалого на вид взрослого мужчину со шрамом через все лицо, который слезно просил спеть ему в новогоднюю ночь «Владимирский централ». Сущик отговорился тем, что не захватил с собой музыкальную фонограмму требуемой песни и предложил взамен «Елочку».

В другой раз Александр целый утренник носил на спине мешок со своим 2-летним сыном (сейчас ему уже около 30, и в мешок он не поместится, прим.)

- Не с кем было оставить ребенка, и чтобы чем-то его занять предложил посидеть в мешке, а подарки рассовал по карманам. К счастью, Алешка – парень смелый и сообразительный, ни разу не испугался и не закапризничал. Иначе пришлось бы доставать маленького мальчика из мешка на глазах изумленной публики.

«Однажды маленькая девочка рассказала стишок на пяти языках»

В Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого детей веселит выпускник липецкого филиала РАТИ (ГИТИС) Андрей Литвинов. Сначала он выходит на сцену в новогоднем спектакле «Щелкунчик», а затем в обязательном порядке водит с детьми хороводы возле елки.

- На эту «должность» меня определил еще Владимир Михайлович Пахомов, которого, к сожалению, уже нет с нами (главный режиссер театра им. Л. Н. Толстого в 1977-2007 гг. прим.). Он оценил мои внушительные габариты (рост артиста около 190 сантиметров) и решительно произнес: «Дедом Морозом будешь!».





Фактурный Дед Мороз и его внучка



Как с любым «Дедом», с самим Литвиновым в новогодние праздники приключилось немало волшебных историй.

- 5-летняя девочка однажды вызвалась рассказать мне стишок: начала на русском, потом перешла на английский, французский.… Выяснилось, что ребенок знает пять языков. Пять! Оказалось, что ее мама наша соотечественница, папа – француз, семья живет в основном в Германии. Я был в шоке – насколько дети могут быть восприимчивы в этом возрасте!

Литвинов – один из самых востребованных артистов ЛГАТД им. Л. Н. Толстого. Достаточно посмотреть список его ролей – пожалуй, в репертуаре театра нет спектакля, где его не задействовали. Но самым любимом образом был и остается, конечно же, Дед Мороз!

Новогоднее поздравление от Деда Мороза (Андрея Литвинова) и Снегурочки (Евгении Полехиной)

«Звенит в ушах лихая музыка… про елку»

Одно из самых любимых новогодних представлений у липецкой детворы проходит во Дворце спорта «Звездный». Потому что оно – на льду, и больше в нашей области нигде такого нет. В этом году новогодний спектакль после небольшого перерыва вновь ставит многоопытная режиссер Валентина Суренская. Она то 7 лет назад и нашла Липецку довольно необычного Деда Мороза – работавшего в спортивной школе тренером по хоккею Александра Сергеева.

- Ребята попросили помочь, и я сразу согласился, - вспоминает начало своей сказочной карьеры спортсмен, - Ведь в новогоднем утреннике в основном задействованы воспитанники отделения фигурного катания нашей Спортивной школы олимпийского резерва №11. И Дед им нужен такой, чтобы уверенно катался на коньках.







Однажды Сергеев упал. Прямо во время представления на льду.

- Но быстро вскочил и продолжил двигаться под музыку, - уточняет он, - Причиной падения оказалась слишком длинная шуба - подол попал под конек. Затем наряд укоротили и мне в нем теперь комфортно.







Сейчас по основной деятельности Александр Сергеев продолжает работать в хоккее, в частности, возглавляет Липецкую коллегию хоккейных судей. К слову, еще раньше в ледовых постановках «Звездного» различные роли пробовал Андрей Путилин, на тот момент арбитр Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).







Спортивный функционер за работой



«Дети сначала смотрят на тебя испуганными глазенками»

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ОЦКиНТ) в этом году задействованы аж два Деда Мороза. Один из них – любимый многими липчанами артист Игорь Коробов (основное место работы – Липецкий драматический театр), за плечами которого немало театральных лет.







Обаятельный Игорь Коробов растопит любое сердце - и детское, и взрослое



- Кем я только не был в этот праздник? – говорил Коробов, - И Зайчиком, и Волком, и Инопланетянином… Постепенно «дорос» и до главного новогоднего персонажа. Эта одна из моих любимых ролей среди многих, ведь дети – самые непосредственные существа. Сначала смотрят на тебя испуганными глазенками – именно в этот момент важно найти с ними контакт. У меня у самого сердце тает, когда вижу, как они сначала робко, потом все смелее начинают тебе доверять, а же следом пускаются во все тяжкие – пляски, игры, конкурсы. В этот миг порой кажется, что все дети – мои собственные (смеется).

Сейчас Игорь Александрович немного приболел, но мы желаем ему скорейшего выздоровления и поскорее ждем на елке.

«Взрослые ждут чужда не меньше детей»

Играющий сказочного Деда в постановке ОЦКиНТ «Как минутка Новый Год спасала» Сергей Бельский – Заслуженный артист России (его можно видеть во многих спектаклях ЛГАТД им. Л. Н. Толстого).







- «Дедморожу» с 1982 года и могу подтвердить, что дети не меняются, - утверждает он, - Самый детский возраст – с 3 до 7 лет – они верят в волшебство, ждут чуда, представления. От 8 лет и старше становятся уже более рассудительными, но не меньше ждут праздника. Вообще в чудеса верят все, включая взрослых. Иначе что заставляет нас, например, покупать лотерейные билеты?







С таким Дедом рад сфотографироваться всякий

Со 2 января Бельского ждут по 4 спектакля в день и еще столько же елок.

- Тяжеловато, но любовь к этому празднику сильнее. И любовь к детям, - говорит артист, - К нам на каждое представление приходит по 400 человек, затем они выходят к елке. Водим хороводы, поем, веселимся. Ужасно расстраиваюсь, когда вижу, что какой-то ребенок испугался или застеснялся, а я в толпе это не сразу заметил. Потом длится фотосессия – с детьми, родителями и даже бабушками и дедушками. Иногда кажется, к концу новогодних каникул мое лицо становится чуть более загорелым из-за света вспышек (хохочет).

К нам едет Ревизор или самый поэтичный Дед Мороз

А вот и дебютант «морозного цеха» Вячеслав Свидиров, который ведет елки в Доме детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова.

Еще пару месяцев назад этот человек ходил по властным коридорам администрации Липецкой области, где с ним здоровались подчеркнуло уважительно. Но ревизор управления финансов решил покинуть должность по выслуге лет. И «для души» устроился вести литературный кружок в ДДД «Городской», а там, высоко оценив стать и неподражаемую интеллигентную манеру общения, ему предложили шубу Деда Мороза.

- Статус с годами должен повышаться, верно? А Дед Мороз – фигура статусная. Так что я сделал огромный шаг вперед в карьере, - заверил нас Свиридов.

Выступления Игоря Свиридова неповторимы хотя бы потому, что он в числе прочих рассказывает стихи собственного сочинения, а иногда – придумывает их на ходу. Все дело в том, что Игорь Свиридов – один из лучших липецких поэтов. А поэтичный Дедушка Мороз – это, согласитесь, празднично вдвойне.







Я седовлас и краснонос, кто я дети? ...





Дорогие друзья! Это далеко не все Деды Морозы Липецка. Сейчас их вообще можно встретить на каждом шагу. С праздником!



Использованы фото и видео Аркадия Свиридова, Любови Колесниковой, Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, из архива Александра Сущика, Александра Сергеева.

