сегодня, 16:06
По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений путём поджога.
Напомним, ночью огнём были уничтожены моторные отсеки и салоны трёх автомобилей. Машины тушили три отделения пожарной охраны.
Поджигатель попал на запись камеры видеонаблюдения: в 02:12 мужчина в капюшоне и маске метнул бутылку с горючей жидкостью, которая упала между «Мерседесом» и «БМВ». Заполыхали обе машины, а потом загорелся и автомобиль «Киа Спортедж».
Мимо проходил
Липчанин
да