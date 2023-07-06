Происшествия

сегодня, 16:06

По поджогу машин на Нижней Логовой возбуждено уголовное дело

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#пожар #поджог
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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного из хулиганских побуждений путём поджога.

По поджогу трёх автомобилей: «Киа Спортедж», «БМВ» и «Мерседес» напротив дома №11 по улице Нижней Логовой в Липецке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путём поджога). Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, ночью огнём были уничтожены моторные отсеки и салоны трёх автомобилей. Машины тушили три отделения пожарной охраны.

Поджигатель попал на запись камеры видеонаблюдения: в 02:12 мужчина в капюшоне и маске метнул бутылку с горючей жидкостью, которая упала между «Мерседесом» и «БМВ». Заполыхали обе машины, а потом загорелся и автомобиль «Киа Спортедж».
3 1031
#пожар #поджог
1

Комментарии (3)

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Мимо проходил

15 минут назад
Вывод , не паркуйтесь возле дорогих машин
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Липчанин

38 минут назад
Это управляющая кампания этого дома стимулирует автовладельцев к приобретению мест на подземной парковке таким образом.
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да

53 минуты назад
надо проверить всех у кого есть пустые бутылки
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