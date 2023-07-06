Происшествия
19 минут назад
В Липецке молния ударила в дом — он сгорел
При пожаре никто не пострадал.
5 июля около 21:00 в Липецке на 37-й линии СНТ «Металлург-3» загорелся кирпичный дачный дом площадью 25 квадратных метров. По словам очевидцев, снявших пожар на видео, дом вспыхнул после удара в антенну молнии.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области эту информацию не подтверждают, но и не опровергают: отдел расследования ещё выясняет причины пожара.
Известно, что дачный дом выгорел полностью. Но при этом от огня удалось отстоять два соседних дома.
Напомним, сегодня от удара молнии загорелся жилой дом в селе Колодезное Задонского района.
Видео: Наталья Лобовкина
В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области эту информацию не подтверждают, но и не опровергают: отдел расследования ещё выясняет причины пожара.
Известно, что дачный дом выгорел полностью. Но при этом от огня удалось отстоять два соседних дома.
Напомним, сегодня от удара молнии загорелся жилой дом в селе Колодезное Задонского района.
Видео: Наталья Лобовкина