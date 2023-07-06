Происшествия

19 минут назад

В Липецке молния ударила в дом — он сгорел

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#пожар #молния
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При пожаре никто не пострадал.

5 июля около 21:00 в Липецке на 37-й линии СНТ «Металлург-3» загорелся кирпичный дачный дом площадью 25 квадратных метров. По словам очевидцев, снявших пожар на видео, дом вспыхнул после удара в антенну молнии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области эту информацию не подтверждают, но и не опровергают: отдел расследования ещё выясняет причины пожара.

Известно, что дачный дом выгорел полностью. Но при этом от огня удалось отстоять два соседних дома.

Напомним, сегодня от удара молнии загорелся жилой дом в селе Колодезное Задонского района.

Видео: Наталья Лобовкина


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#пожар #молния
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