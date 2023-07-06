Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет

Отключения произошли в Чаплыгинском, Добровском, Лебедянском и Хлевенском районах.

Грозовой фронт, ливни и ветер с порывами до 16 метров в секунду, проходящие по территории Липецкой области, вызвали локальные отключения в Липецке, Чаплыгинском, Добровском, Лебедянском и Хлевенском районах, — сообщили GOROD48 в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго».



— К местам нарушений незамедлительно направляются бригады энергетиков, оснащенные необходимым оборудованием, снаряжением и техникой, — добавили в энергокомпании.



Задать вопросы, касающиеся электроснабжения, можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.