Общество

22 минуты назад

Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет

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#отключенрие света
Во время вчерашней грозы в четырех районах области и Липецке локально отключали свет

Отключения произошли в Чаплыгинском, Добровском, Лебедянском и Хлевенском районах.

Грозовой фронт, ливни и ветер с порывами до 16 метров в секунду, проходящие по территории Липецкой области, вызвали локальные отключения в Липецке, Чаплыгинском, Добровском, Лебедянском и Хлевенском районах, — сообщили GOROD48 в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго».

— К местам нарушений незамедлительно направляются бригады энергетиков, оснащенные необходимым оборудованием, снаряжением и техникой, — добавили в энергокомпании.

Задать вопросы, касающиеся электроснабжения, можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.
169
#отключенрие света

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