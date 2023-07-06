Общество
сегодня, 09:28
Липчане постят затопленные утренним дождем улицы
Как и вчера в городе подтоплены низины.
С утра снова оказались затоплены низины города: улица Вермишева, ложбины Московской, участок дороги между кольцом 9-го и 10-м микрорайонами, пересечение улицы Титова и второстепенной дороги улицы Космонавтов.
На улице Вермишева ливневку уже прочищают коммунальщики.
- Городские службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки, - сообщает мэр Липецка Евгения Уваркина в соцсетях.
На улице Вермишева ливневку уже прочищают коммунальщики.
- Городские службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки, - сообщает мэр Липецка Евгения Уваркина в соцсетях.
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