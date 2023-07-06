Общество

сегодня, 09:28

Липчане постят затопленные утренним дождем улицы

12 2580
#потоп
3
Липчане постят затопленные утренним дождем улицы

Как и вчера в городе подтоплены низины.

С утра снова оказались затоплены низины города: улица Вермишева, ложбины Московской, участок дороги между кольцом 9-го и 10-м микрорайонами, пересечение улицы Титова и второстепенной дороги улицы Космонавтов.


На улице Вермишева ливневку уже прочищают коммунальщики.

- Городские службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки, - сообщает мэр Липецка Евгения Уваркина в соцсетях.
12 2580
#потоп
3

Комментарии (12)

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Как гость
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Гы-гы!

6 минут назад
Патриот, Самый точный показатель- продажи! Сколько продано этих машин за 5 лет? Прикинь патриотичными извилинами и не надо благодарить.
ответить

Садись

11 минут назад
Гость, двойка за логику!
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Патриот

19 минут назад
Все таки Нива - самый лучший внедорожник , проверенным временем и дешевле в 10 раз
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гость

27 минут назад
страна -1/7 часть земной тверди, а машину поставить - мест нет, про КАНАВЫ вдоль дорог проектанДы-архитектанДы - понятия не имеют..... Приплыли. Толи ещё будет.
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Гость

34 минуты назад
Все эти проблемы давно были бы решены, если бы люди из администрации жили в городе.
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Иоанн Богослов

47 минут назад
Точно постят. Сейчас же пост.
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Юлич

56 минут назад
Нагло врут. Все в плитку закатала
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Служб не видно,

сегодня, 09:59
потому что они уже нырнули и работают под водой!
ответить

Попробуйте так

сегодня, 09:57
Жители, "...если вы не отзовётесь, мы напишем в Бесогон!". Не знаю, есть сейчас Спортлото, нет...
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Липа

сегодня, 09:50
И когда это закончится?
ответить
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