Общество

52 минуты назад

Потопы продолжаются, мэр выступила с обращением к горожанам

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#потоп
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Новая гроза вызвала несколько подтоплений. Глава администрации Липецка выступила с обращением к горожанам по итогам вчерашнего разгула стихии.

Сегодня утром затопило переход у Центрального рынка. После весенней очистки дождевая канализация перехода стоически держалась все прошлые дожди, но две многоводные грозы подряд перенести не смогла.

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Попала вода и в один из автобусов маршрута №378. По словам пассажиров, вода текла через лопнувший линолеум в полу (обведен на фото).


Липчане сообщили GOROD48 и о новых последствиях вчерашней грозы. На улице Баумана молния ударила в опору линии электропередачи. До утра жители дома №329/1 сидели без света.

О возможных отключениях электропитания предупредил «Липецкгорсвет»:

«Из-за грозы могут быть обесточены некоторые светофоры», — предупредил паблик предприятия.


— Тропический ливень вчера вечером  длился не более 15 минут. Но этого хватило, чтобы залить низменности города. Вода стояла в тех местах, где и всегда при таких обильных осадках, — объяснил вчерашний потоп вице-мэр и председатель департамента дорожного хозяйства Николай Дергунов.

Сегодня утром вице-мэр проехал по городу и там, где вчера воды было по колено — уже сухо. Непогода испортила несколько светофоров, их сейчас настраивает «Липецкгорсвет». С утра в критических точках города откачивают воду с дорог. Каких-то ЧП во время вчерашней грозы, по словам Николая Дергунова, не случилось.

С обращениям к горожанам по итогам вчерашнего потопа выступила Евгения Уваркина:

Дорогие липчане, вижу ваши комментарии и весь негатив о последствиях сильного ливня, который начался вчера вечером, как сплошной поток, и продолжается до сих пор. 

«Понимаю, сколько проблем создает это всем нам, особенно тем, кто живет в самых низинных точках города. Всегда, когда за такой короткий промежуток времени выпадает обильное количество осадков, возникают коллапсы, потому что ливневые канализации просто не способны справиться. А они у нас, к сожалению, не везде есть. Только 30 процентов города обеспечены ливневками. Но такой ливень и у нас, и в любом другом городе, даже в Москве, там, где очень высокий уровень покрытия ливневками, все равно создает погодные проблемы вроде подтопления. Здесь спасает только время – примерно через 3-4 часа после завершения дождя вода уходит. Сейчас наши службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки», — написала мэр Липецка в своем Telegram-канале.

18 1817
#потоп
1

Комментарии (18)

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Лиза

3 минуты назад
Хорошо, что я живу не в низине!
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Оля

3 минуты назад
Да все ясно, виновата природа.....
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Егорка

3 минуты назад
А у нас около дома Гагарина 57 озеро стоит уже сколько лет, пора уток запускать в центре города.
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шесть заместителей

4 минуты назад
все под жестким контролем
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гость

5 минут назад
Нет ливневок, обрати внимание , про прошедший триатлон информации - 0 , как будто его и не было . !
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Дворник

8 минут назад
эх. коллапсы, коллапсы...
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Житель

11 минут назад
Нужно просто взять половники и идти помогать мэрии отчерпывать лужи
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Нет ливневок

15 минут назад
Но есть бесконечные забеги и триатлоны. Деньги все уходят туда
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Главный

15 минут назад
Надо сделать принудительную парковку личного транспорта администрации в местах подтопления и проблема исчезнет!!!
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Я

15 минут назад
Уваркина прям успокоила, надо подождать,и так всю жизнь, надо подождать, а проблема сама уйдёт Господи, куда мир катится???
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