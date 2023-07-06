Потопы продолжаются, мэр выступила с обращением к горожанам

Новая гроза вызвала несколько подтоплений. Глава администрации Липецка выступила с обращением к горожанам по итогам вчерашнего разгула стихии.

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Сегодня утром затопило переход у Центрального рынка. После весенней очистки дождевая канализация перехода стоически держалась все прошлые дожди, но две многоводные грозы подряд перенести не смогла.Попала вода и в один из автобусов маршрута №378. По словам пассажиров, вода текла через лопнувший линолеум в полу (обведен на фото).Липчане сообщили GOROD48 и о новых последствиях вчерашней грозы. На улице Баумана молния ударила в опору линии электропередачи. До утра жители дома №329/1 сидели без света.О возможных отключениях электропитания предупредил «Липецкгорсвет»:«Из-за грозы могут быть обесточены некоторые светофоры», — предупредил паблик предприятия.— Тропический ливень вчера вечером длился не более 15 минут. Но этого хватило, чтобы залить низменности города. Вода стояла в тех местах, где и всегда при таких обильных осадках, — объяснил вчерашний потоп вице-мэр и председатель департамента дорожного хозяйства Николай Дергунов.Сегодня утром вице-мэр проехал по городу и там, где вчера воды было по колено — уже сухо. Непогода испортила несколько светофоров, их сейчас настраивает «Липецкгорсвет». С утра в критических точках города откачивают воду с дорог. Каких-то ЧП во время вчерашней грозы, по словам Николая Дергунова, не случилось.С обращениям к горожанам по итогам вчерашнего потопа выступила Евгения Уваркина:Дорогие липчане, вижу ваши комментарии и весь негатив о последствиях сильного ливня, который начался вчера вечером, как сплошной поток, и продолжается до сих пор.«Понимаю, сколько проблем создает это всем нам, особенно тем, кто живет в самых низинных точках города. Всегда, когда за такой короткий промежуток времени выпадает обильное количество осадков, возникают коллапсы, потому что ливневые канализации просто не способны справиться. А они у нас, к сожалению, не везде есть. Только 30 процентов города обеспечены ливневками. Но такой ливень и у нас, и в любом другом городе, даже в Москве, там, где очень высокий уровень покрытия ливневками, все равно создает погодные проблемы вроде подтопления. Здесь спасает только время – примерно через 3-4 часа после завершения дождя вода уходит. Сейчас наши службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприёмные решетки», — написала мэр Липецка в своем Telegram-канале.