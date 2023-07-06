сегодня, 17:04
В Липецкой области дожди, грозы и до +33
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой и неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.
День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –5 градусов тепла.
Житель
Васёк