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В Липецкой области дожди, грозы и до +33

2 800
#дожди #грозы
В Липецкой области дожди, грозы и до +33

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой и неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами гроза. Ветер восточный, с переходом на северный, 5-10 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Ночью — от +17 до +22 градусов, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.

День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –5 градусов тепла. 

2 800
#дожди #грозы

Комментарии (2)

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Житель

5 минут назад
Ага ,матерком на дождь
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Васёк

52 минуты назад
Ждем завтра очередного выступления мэрши.
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