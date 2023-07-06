В Липецкой области дожди, грозы и до +33

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет жаркой и неустойчивой, с кратковременными дождями и грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градусов тепла, что на 2-4 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, местами гроза. Ветер восточный, с переходом на северный, 5-10 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Ночью — от +17 до +22 градусов, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью — от +17 до +19 градусов, днем — от +29 до +31 градусов.



День 7 июля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –5 градусов тепла.



