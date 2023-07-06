сегодня, 15:39
РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне.
Посол был уведомлён, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране «persona non grata» объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт- Петербурге.
Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.
6 июня стало известно, что власти Финляндии приняли решение выслать 9 дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки.
МИД России отметил, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а поддержка киевского режима и поставка западного оружия являются враждебными действиями против России.