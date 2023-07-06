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сегодня, 15:39

РФ закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

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#Финляндия #ответные меры

Москва также симметрично ответила на высылку девяти представителей российских загранучреждений из Финляндии, которая произошла в июне.

6 июля в МИД России был вызван посол Финляндии в России А.Хелантеря. Главе дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, - говорится на сайте министерства.

Посол был уведомлён, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране «persona non grata» объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт- Петербурге.

Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.

6 июня стало известно, что власти Финляндии приняли решение выслать 9 дипломатов, работающих в посольстве России в Хельсинки.

МИД России отметил, что параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности России, а поддержка киевского режима и поставка западного оружия являются враждебными действиями против России.
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#Финляндия #ответные меры

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