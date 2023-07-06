Происшествия

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Мошенник в маске менял в пунктах выдачи комплектующие к компьютеру на дешёвые аналоги

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#мошенничество
Мошенник в маске менял в пунктах выдачи комплектующие к компьютеру на дешёвые аналоги

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по Липецку раскрыли мошенничества, совершенные в пунктах выдачи товаров. Задержан 47-летний житель Липецка. 

С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились представители двух интернет-магазинов, продающих комплектующие для бытовой техники.

Магазины выслали в Липецк карту памяти стоимостью в 19 000 рублей и центральный процессор за 25 300 рублей. В пунктах получения товаров их подменили на дешевые аналоги и отправили назад.

Оказалось, что комплектующие подменил получатель. При осмотре товара, он менял находящийся в коробке оригинальный товар на другой, и возвращал посылку, объясняя это тем, что пришел не тот товар. При этом деньги за товар ему возвращали.

«Личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, несмотря на предпринятые им меры конспирации. 47-летний липчанин приходил в пункты выдачи заказов в маске и перчатках», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Органами дознания возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
1 459
#мошенничество

Комментарии (1)

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Кирилл

51 минуту назад
Пора запретить приходить в пункты выдачи в масках) сразу должно вызывать подозрение у сотрудников
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
44
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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