Общество

21 минуту назад

На площади Революции забетонировали провал

1 144
#провал #дорожные работы
1
На площади Революции забетонировали провал

Провал в асфальте образовался  со стороны Петровского проезда. 

На площади Революции забетонирован провал в асфальте возникший возле водопроводного колодца.  Просевшее покрытие обнаружили работники управления главного смотрителя города. 

WhatsApp Image 2023-07-05 at 12.48.18.jpeg+2023-07-05-14.08.02.jpg

В «РВК-Липецк» подтвердили, что обнаружили усадку дорожного полотна в непосредственной близости от водопроводного колодца. 

WhatsApp Image 2023-07-05 at 12.48.19 (1).jpeg+2023-07-05-14.08.02.jpg

«При обследовании водопровода повреждений не выявлено. Чтобы колодец не разрушился просевшую поверхность забетонировали, для безопасности водителей выставлено ограждение», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.

WhatsApp Image 2023-07-05 at 12.48.19 (2).jpeg+2023-07-05-14.08.02.jpg

Движение из-за ограждения осуществляется по одной полосе, поэтому к вечеру на участке дороги от Соборной площади к площади Революции может возникнуть затор.

WhatsApp Image 2023-07-05 at 12.48.39.jpeg+2023-07-05-14.08.02.jpg
1 144
#провал #дорожные работы
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Депутат

4 минуты назад
Срочно строить второй цемзавод, а то на все провалы бетона может не хватить
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

Еще в рубрике

Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу
#дети #алименты
3
Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу

56 минут назад

Общество
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка
#обрушение
2
Промышленные альпинисты сбивают остатки декоративной плитки с фасада дома в центре Липецка

сегодня, 13:19

Общество
Программа «Мой двор»: новая тактика мэрии
#благоустройство #«Мой двор»
18
Программа «Мой двор»: новая тактика мэрии

сегодня, 11:39

Общество
Счастье теперь рождается в областном перинатальном центре
#роддом
5
Счастье теперь рождается в областном перинатальном центре

сегодня, 11:14

Общество
В Липецк прибыли первые новые трамваи: для всей партии потребуется около ста водителей
#трамваи #концессия
29
В Липецк прибыли первые новые трамваи: для всей партии потребуется около ста водителей

сегодня, 10:37

Общество
Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля
#ЖКХ #права потребителей
Квартиру липчанина регулярно затапливало из-за текущей кровли: он отсудил 157 464 рубля

сегодня, 09:52

Общество