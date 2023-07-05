Общество
21 минуту назад
На площади Революции забетонировали провал
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Провал в асфальте образовался со стороны Петровского проезда.
На площади Революции забетонирован провал в асфальте возникший возле водопроводного колодца. Просевшее покрытие обнаружили работники управления главного смотрителя города.
В «РВК-Липецк» подтвердили, что обнаружили усадку дорожного полотна в непосредственной близости от водопроводного колодца.
«При обследовании водопровода повреждений не выявлено. Чтобы колодец не разрушился просевшую поверхность забетонировали, для безопасности водителей выставлено ограждение», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
Движение из-за ограждения осуществляется по одной полосе, поэтому к вечеру на участке дороги от Соборной площади к площади Революции может возникнуть затор.
В «РВК-Липецк» подтвердили, что обнаружили усадку дорожного полотна в непосредственной близости от водопроводного колодца.
«При обследовании водопровода повреждений не выявлено. Чтобы колодец не разрушился просевшую поверхность забетонировали, для безопасности водителей выставлено ограждение», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.
Движение из-за ограждения осуществляется по одной полосе, поэтому к вечеру на участке дороги от Соборной площади к площади Революции может возникнуть затор.
1 144
Депутат