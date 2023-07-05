На площади Революции забетонировали провал

Провал в асфальте образовался со стороны Петровского проезда.



На площади Революции забетонирован провал в асфальте возникший возле водопроводного колодца. Просевшее покрытие обнаружили работники управления главного смотрителя города.В «РВК-Липецк» подтвердили, что обнаружили усадку дорожного полотна в непосредственной близости от водопроводного колодца.«При обследовании водопровода повреждений не выявлено. Чтобы колодец не разрушился просевшую поверхность забетонировали, для безопасности водителей выставлено ограждение», — рассказали в пресс-службе администрации Липецка.Движение из-за ограждения осуществляется по одной полосе, поэтому к вечеру на участке дороги от Соборной площади к площади Революции может возникнуть затор.