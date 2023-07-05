Общество

56 минут назад

Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу

3 625
#дети #алименты
4
Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу

Должника ограничили в выезде за пределы России и ему пришлось заплатить алименты.

В Долгоруковском районе мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына, и у него образовалась задолженность более чем 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, судебным приставом было вынесено постановление об ограничении в выезде должника за пределы России. После этого мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.

В сезон отпусков во избежание неприятных неожиданностей липчанам рекомендуют проверить у судебных приставов-исполнителей возможное вынесение в отношении них постановлений об ограничении в выезде за пределы России.

Информацию о наличии долгов можно проверить, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Липецкой области.
3 625
#дети #алименты
4

Комментарии (3)

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1 минуту назад
Вот вам и рождаемость. Папашке сын не нужен
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Беспалов Тимур

26 минут назад
Как можно не помогать своиему ребенку? Стрем и грех.
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Соседка

39 минут назад
Еще за просрочку пени начислите!Пусть платит!
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
43
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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