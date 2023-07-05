Отец заплатил сыну более 250 000 рублей ради выезда за границу

Должника ограничили в выезде за пределы России и ему пришлось заплатить алименты.

В Долгоруковском районе мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание сына, и у него образовалась задолженность более чем 250 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, судебным приставом было вынесено постановление об ограничении в выезде должника за пределы России. После этого мужчина полностью оплатил задолженность по алиментам.



В сезон отпусков во избежание неприятных неожиданностей липчанам рекомендуют проверить у судебных приставов-исполнителей возможное вынесение в отношении них постановлений об ограничении в выезде за пределы России.



Информацию о наличии долгов можно проверить, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Липецкой области.