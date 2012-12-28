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Общество
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сегодня, 17:02
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
13 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Липовская, 3/3, улица Московская, 141 — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
13 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улице Чехова.
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