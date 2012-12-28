На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

13 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Липовская, 3/3, улица Московская, 141 — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.





С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской, № 32 по улице Игнатьева, № 25/2 по улице Семашко, №№ 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 по улице Московской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.13 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество на улице Чехова.