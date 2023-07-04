Общество
42 минуты назад
Ко Дню города в Липецке отремонтировали досрочно 14 дорог
но не успели закончить работы на Октябрьском мосту.
К 31 августа три подрядные организации должны отремонтировать в Липецке по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Липецке 38 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 39 километров. К Дню города три новых слоя асфальта уже уложены на 14 дорогах (на некоторых из них уже нанесли разметку и установили знаки).
Так, последний верхний слой асфальта строители уже укатали на Товарном и Осеннем проездах, улицах Вермишева, Московской, Белянского, Фурманова, Крупской, Энтузиастов. Напомним, что осенью прошлого года опережающими темпами были отремонтированы улицы Амурская, Политехническая, 8 Марта, часть улицы Неделина, Меркулова, Хохломской проезд (между улицами Смирнова и Паровозной в районе Сырского Рудника). Весь июнь был дождливым, что не могло не сказаться на сроках дорожных работ, но, как стало известно GOROD48, подрядчики хотели бы успеть к следующему понедельнику, 10 июля, когда в Липецке начнутся праздничные торжества, уложить третий, финишный, слой асфальта еще на четырех улицах: Горького, Клары Цеткин, Кривенкова и Зои Космодемьянской (сегодня, например, доделывают дорогу на улице Звездной).
А вот ремонт Октябрьского моста к 1 июля, как об этом было заявлено еще в прошлом году, не закончен. В графики работ вмешалась погода: весенний разлив реки лишил строителей подхода к подмостовой части моста. Этот форс-мажор в мэрии приняли в расчет и официально продлили ремонт моста до осени.
Так, последний верхний слой асфальта строители уже укатали на Товарном и Осеннем проездах, улицах Вермишева, Московской, Белянского, Фурманова, Крупской, Энтузиастов. Напомним, что осенью прошлого года опережающими темпами были отремонтированы улицы Амурская, Политехническая, 8 Марта, часть улицы Неделина, Меркулова, Хохломской проезд (между улицами Смирнова и Паровозной в районе Сырского Рудника). Весь июнь был дождливым, что не могло не сказаться на сроках дорожных работ, но, как стало известно GOROD48, подрядчики хотели бы успеть к следующему понедельнику, 10 июля, когда в Липецке начнутся праздничные торжества, уложить третий, финишный, слой асфальта еще на четырех улицах: Горького, Клары Цеткин, Кривенкова и Зои Космодемьянской (сегодня, например, доделывают дорогу на улице Звездной).
А вот ремонт Октябрьского моста к 1 июля, как об этом было заявлено еще в прошлом году, не закончен. В графики работ вмешалась погода: весенний разлив реки лишил строителей подхода к подмостовой части моста. Этот форс-мажор в мэрии приняли в расчет и официально продлили ремонт моста до осени.
Попугай Рыбов
смотритель зоопарка
Показуха