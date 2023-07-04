Общество

48 минут назад

Возле липецкого торгового центра в колесо припаркованной машины забралась змея

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#змея #гадюка #уж
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Возле липецкого торгового центра в колесо припаркованной машины забралась змея

Липчане уже трижды просили спасти их от змей.

3 июля на номер «112» поступило сообщение от водителя легкового автомобиля о том, что возле торгового центра на Елецком шоссе в колесо его припаркованной машины забралась змея.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, эта информация была передана в управление по охране объектов животного мира, однако при осмотре автомобиля рептилию не обнаружили.

30 июня сообщения о змеях поступили с улицы Гайдара, где змея облюбовала мусорную кучу в огороде, и из многоэтажки по улице Жуковского, где рептилию обнаружили в подвале. Но ровно год назад из квартиры того же дома по улице Жуковского выдворяли ужа.

Напомним, случаи укусов змеями с начала лета в области уже были. Их регистрируют с 19 мая. Первого — 70-летнего рыбака гадюка ужалила в палец на берегу водоема. Второй мужчина помогал знакомым убирать траву и, поднимая с земли мешок, случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку. А на 30-летнюю липчанку напала змея во время сбора земляники. 
А в прошлом году в городскую службу «112» в июле поступило 9 сообщений о змеях.

Спасатели напоминают, что змея кусает только для самозащиты, поэтому главное – ее нельзя тревожить. Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад, нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее, не убегайте от змеи — можно наступить на другую, которую вы не заметили.

Если змея укусила, нужно доставить пострадавшего в больницу. Если быстро сделать это невозможно, следует обеспечить ему полный покой в горизонтальном положении. Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего.

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#змея #гадюка #уж
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Комментарии (2)

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Екатерина

31 минуту назад
На ужа похожа,жёлтые же пятна на голове. Или нет?
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Илья

40 минут назад
кто разрешил там строить торговые ряды ?
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