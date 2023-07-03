Новая детская стоматологическая поликлиника будет принимать 400 детей в смену

Реконструкция здания завершена на 95 процентов.



В Липецке завершается реконструкция одного из зданий бывшей детской больницы на улице Неделина под городскую детскую стоматологическую поликлинику. В это здание уже скоро переедут социалисты поликлиники, располагающейся на улице Советской.Здание реконструируется по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» с августа 2020 года. На реконструкцию двухэтажного строения площадью 1615,2 квадратных метров с подземным этажом из областного бюджета выделено около 85 миллионов рублей.За два года подрядчики отремонтировали фасады, кровлю, фундамент, выполнили перепланировку помещений, заменили окна, потолки, полы, покрасили стены, установили новые входные группы и водосточную систему. Обновилась сантехника, электрика, система тепло- и водоснабжения.Сегодня обновленное на 95% здание посмотрели вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршукова. Главврач ГУЗ «Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника» Константин Пилипенко провел экскурсию по кабинетам терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов, показал рентгенографический, физиотерапевтический кабинет, зуботехническую лабораторию и центральное стерилизационное отделение.—Это российский аппарат, хотя изначально планировался немецкий. Мы уже опробовали эту установку, хорошие показатели, — рассказал Константин Пилипенко о новом стерилизаторе.Новое здание будет оснащено и другим необходимым оборудованием. Так, в рентгеновском кабинете будет установлен ортопантомограф для панорамной съемки всей челюстно-лицевой зоны и челюстных суставов, преимуществами которого являются низкая доза облучения, изображение высокого качества и возможность записи на цифровые носители, что позволяет более точно планировать и проводить лечение детей. В пародонтологическом кабинете —ультразвуковой аппарат для более глубокого очищения зубов и уменьшения повреждения слизистой оболочки полости рта, что немаловажно для детей.В здании установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение, что соответствует требованиям антитеррористической безопасности. Кроме того, будущая поликлиника оборудована автономной пожарной сигнализацией.- Самое главное, что переезд в новое здание обеспечит увеличение рабочих мест. Сейчас мы готовы принимать 400 детей у смену. Созданы привлекательные условия, как для посетителей, так и для сотрудников. Ортопантомограф, которого не было, поможет более детально исследовать ткани челюстно-лицевой области и ставить точный диагноз. Новая зуботехническая лаборатория позволит выполнять современные ортодонтические и ортопедические конструкции на детском приеме. Мы сможем заниматься полноценным лечением десен в отдельном кабинете с современном физиотерапевтическим оборудованием, обрабатывать пораженные участки слизистой рта. Так что нам теперь не придется перенаправлять наших маленьких пациентов в другие медицинские организации в поисках необходимого оборудования, — рассказал Константин Пилипенко, отвечая на вопросы журналистов о новшествах.Кстати, в рамках проекта «Доступная среда» поликлиника готова к обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья: организована открытая регистратура, установлены пандусы, оборудованные поручнями, подготовлена специальная санитарная комната. На данный момент ведутся активные отделочные работы, установка средств навигации и внедряются рабочие схемы маршрутизации пациентов.— Очереди станут меньше, а современное оборудование в руках профессионалов позволит улучшить качество предоставления медицинских услуг. Это областное учреждение, поэтому здесь будут выполняться самые сложные медицинские операции. Соответственно, все смогут получить квалифицированную помощь. Ведь 40 профессионалов будут сконцентрированы в одном месте, — сказала Ольга Белоглазова.