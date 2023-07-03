Общество
20 минут назад
Новая детская стоматологическая поликлиника будет принимать 400 детей в смену
Реконструкция здания завершена на 95 процентов.
В Липецке завершается реконструкция одного из зданий бывшей детской больницы на улице Неделина под городскую детскую стоматологическую поликлинику. В это здание уже скоро переедут социалисты поликлиники, располагающейся на улице Советской.
Здание реконструируется по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» с августа 2020 года. На реконструкцию двухэтажного строения площадью 1615,2 квадратных метров с подземным этажом из областного бюджета выделено около 85 миллионов рублей.
За два года подрядчики отремонтировали фасады, кровлю, фундамент, выполнили перепланировку помещений, заменили окна, потолки, полы, покрасили стены, установили новые входные группы и водосточную систему. Обновилась сантехника, электрика, система тепло- и водоснабжения.
Сегодня обновленное на 95% здание посмотрели вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршукова. Главврач ГУЗ «Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника» Константин Пилипенко провел экскурсию по кабинетам терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов, показал рентгенографический, физиотерапевтический кабинет, зуботехническую лабораторию и центральное стерилизационное отделение.
—Это российский аппарат, хотя изначально планировался немецкий. Мы уже опробовали эту установку, хорошие показатели, — рассказал Константин Пилипенко о новом стерилизаторе.
Новое здание будет оснащено и другим необходимым оборудованием. Так, в рентгеновском кабинете будет установлен ортопантомограф для панорамной съемки всей челюстно-лицевой зоны и челюстных суставов, преимуществами которого являются низкая доза облучения, изображение высокого качества и возможность записи на цифровые носители, что позволяет более точно планировать и проводить лечение детей. В пародонтологическом кабинете —ультразвуковой аппарат для более глубокого очищения зубов и уменьшения повреждения слизистой оболочки полости рта, что немаловажно для детей.
В здании установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение, что соответствует требованиям антитеррористической безопасности. Кроме того, будущая поликлиника оборудована автономной пожарной сигнализацией.
- Самое главное, что переезд в новое здание обеспечит увеличение рабочих мест. Сейчас мы готовы принимать 400 детей у смену. Созданы привлекательные условия, как для посетителей, так и для сотрудников. Ортопантомограф, которого не было, поможет более детально исследовать ткани челюстно-лицевой области и ставить точный диагноз. Новая зуботехническая лаборатория позволит выполнять современные ортодонтические и ортопедические конструкции на детском приеме. Мы сможем заниматься полноценным лечением десен в отдельном кабинете с современном физиотерапевтическим оборудованием, обрабатывать пораженные участки слизистой рта. Так что нам теперь не придется перенаправлять наших маленьких пациентов в другие медицинские организации в поисках необходимого оборудования, — рассказал Константин Пилипенко, отвечая на вопросы журналистов о новшествах.
Кстати, в рамках проекта «Доступная среда» поликлиника готова к обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья: организована открытая регистратура, установлены пандусы, оборудованные поручнями, подготовлена специальная санитарная комната. На данный момент ведутся активные отделочные работы, установка средств навигации и внедряются рабочие схемы маршрутизации пациентов.
— Очереди станут меньше, а современное оборудование в руках профессионалов позволит улучшить качество предоставления медицинских услуг. Это областное учреждение, поэтому здесь будут выполняться самые сложные медицинские операции. Соответственно, все смогут получить квалифицированную помощь. Ведь 40 профессионалов будут сконцентрированы в одном месте, — сказала Ольга Белоглазова.
Здание реконструируется по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» с августа 2020 года. На реконструкцию двухэтажного строения площадью 1615,2 квадратных метров с подземным этажом из областного бюджета выделено около 85 миллионов рублей.
За два года подрядчики отремонтировали фасады, кровлю, фундамент, выполнили перепланировку помещений, заменили окна, потолки, полы, покрасили стены, установили новые входные группы и водосточную систему. Обновилась сантехника, электрика, система тепло- и водоснабжения.
Сегодня обновленное на 95% здание посмотрели вице-губернатор Липецкой области Ольга Белоглазова и начальник управления здравоохранения Юрий Шуршукова. Главврач ГУЗ «Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника» Константин Пилипенко провел экскурсию по кабинетам терапевтического, хирургического, пародонтологического, ортодонтического приемов, показал рентгенографический, физиотерапевтический кабинет, зуботехническую лабораторию и центральное стерилизационное отделение.
—Это российский аппарат, хотя изначально планировался немецкий. Мы уже опробовали эту установку, хорошие показатели, — рассказал Константин Пилипенко о новом стерилизаторе.
Новое здание будет оснащено и другим необходимым оборудованием. Так, в рентгеновском кабинете будет установлен ортопантомограф для панорамной съемки всей челюстно-лицевой зоны и челюстных суставов, преимуществами которого являются низкая доза облучения, изображение высокого качества и возможность записи на цифровые носители, что позволяет более точно планировать и проводить лечение детей. В пародонтологическом кабинете —ультразвуковой аппарат для более глубокого очищения зубов и уменьшения повреждения слизистой оболочки полости рта, что немаловажно для детей.
В здании установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение, что соответствует требованиям антитеррористической безопасности. Кроме того, будущая поликлиника оборудована автономной пожарной сигнализацией.
- Самое главное, что переезд в новое здание обеспечит увеличение рабочих мест. Сейчас мы готовы принимать 400 детей у смену. Созданы привлекательные условия, как для посетителей, так и для сотрудников. Ортопантомограф, которого не было, поможет более детально исследовать ткани челюстно-лицевой области и ставить точный диагноз. Новая зуботехническая лаборатория позволит выполнять современные ортодонтические и ортопедические конструкции на детском приеме. Мы сможем заниматься полноценным лечением десен в отдельном кабинете с современном физиотерапевтическим оборудованием, обрабатывать пораженные участки слизистой рта. Так что нам теперь не придется перенаправлять наших маленьких пациентов в другие медицинские организации в поисках необходимого оборудования, — рассказал Константин Пилипенко, отвечая на вопросы журналистов о новшествах.
Кстати, в рамках проекта «Доступная среда» поликлиника готова к обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья: организована открытая регистратура, установлены пандусы, оборудованные поручнями, подготовлена специальная санитарная комната. На данный момент ведутся активные отделочные работы, установка средств навигации и внедряются рабочие схемы маршрутизации пациентов.
— Очереди станут меньше, а современное оборудование в руках профессионалов позволит улучшить качество предоставления медицинских услуг. Это областное учреждение, поэтому здесь будут выполняться самые сложные медицинские операции. Соответственно, все смогут получить квалифицированную помощь. Ведь 40 профессионалов будут сконцентрированы в одном месте, — сказала Ольга Белоглазова.