Происшествия
сегодня, 10:52
Во время операции «Нелегал» в Липецкой области выявлено 270 нарушений и возбуждено 18 уголовных дел
В Липецкой области сотрудники МВД совместно с ФСБ проводят операцию «Нелегал – 2023».
Силовики проверяют гостиницы, предприятия общественного питания и места проживания иностранных граждан.
Во время одного из рейдов сотрудники полиции и ФСБ обнаружили в одном из ресторанов 10 мигрантов, работающих без разрешений на трудовую деятельность в России и даже на пребывание в нашей стране.
- В отношении мигрантов, допустивших нарушения, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности работодателя, - сообщает «МВД Медиа».
По итогам профилактических мероприятий было выявлено свыше 270 административных правонарушений, по которым сумма наложенных штрафов превысила 630 тысяч рублей. Судами Липецкой области принято 22 решения об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации. Кроме того, было возбуждено 18 уголовных дел за совершение преступлений в сфере миграции.
Во время одного из рейдов сотрудники полиции и ФСБ обнаружили в одном из ресторанов 10 мигрантов, работающих без разрешений на трудовую деятельность в России и даже на пребывание в нашей стране.
- В отношении мигрантов, допустивших нарушения, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности работодателя, - сообщает «МВД Медиа».
По итогам профилактических мероприятий было выявлено свыше 270 административных правонарушений, по которым сумма наложенных штрафов превысила 630 тысяч рублей. Судами Липецкой области принято 22 решения об административном выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации. Кроме того, было возбуждено 18 уголовных дел за совершение преступлений в сфере миграции.