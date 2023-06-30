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сегодня, 10:59

C терапевта взыскали сумму взятки за липовый больничный

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#взятка #врач
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C терапевта взыскали сумму взятки за липовый больничный

Судом удовлетворены требования прокурора Становлянского района о взыскании с участкового терапевта суммы полученной взятки.

В Становлянском районе суд взыскал с врача сумму взятки — 5000 рублей, полученных за липовый больничный. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Напомним, ранее Становлянский районный суд вынес приговор 40-летней женщине — участковому врачу-терапевту по части 1 статьи 291.2 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ за получение взятки и совершение служебного подлога — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый врач-терапевт в августе прошлого года по просьбе знакомого оформила больничный, внеся в медицинскую информационную систему «Квазар» заведомо ложные сведения о заболевании и временной нетрудоспособности. За это врач получила взятку в 5 тысяч рублей переводом через мобильное приложение банка.

Врач вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате женщину путём частичного сложения наказаний оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Также прокурор обратился с иском о взыскании в пользу государства незаконно полученных врачом денег. Судом эти требования удовлетворены — врач должна выпалить 5000 рублей государству.
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#взятка #врач
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Комментарии (4)

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Васёк

14 минут назад
Теперь врач имеет опыт. Теперь только наличные.
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Липецк

26 минут назад
А тому кто дал взятку что будет?
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Ромашка

41 минуту назад
Мужик со Станового, только не отслеживается перевод мошенникам. Вот где чудеса. )
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Мужик со Станового

сегодня, 11:09
Взятки надо передавать в конвертике. Перевод через приложение отслеживается. Стыдно этого не знать
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
33
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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