Происшествия
сегодня, 10:59
C терапевта взыскали сумму взятки за липовый больничный
Судом удовлетворены требования прокурора Становлянского района о взыскании с участкового терапевта суммы полученной взятки.
В Становлянском районе суд взыскал с врача сумму взятки — 5000 рублей, полученных за липовый больничный. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Напомним, ранее Становлянский районный суд вынес приговор 40-летней женщине — участковому врачу-терапевту по части 1 статьи 291.2 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ за получение взятки и совершение служебного подлога — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый врач-терапевт в августе прошлого года по просьбе знакомого оформила больничный, внеся в медицинскую информационную систему «Квазар» заведомо ложные сведения о заболевании и временной нетрудоспособности. За это врач получила взятку в 5 тысяч рублей переводом через мобильное приложение банка.
Врач вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате женщину путём частичного сложения наказаний оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Также прокурор обратился с иском о взыскании в пользу государства незаконно полученных врачом денег. Судом эти требования удовлетворены — врач должна выпалить 5000 рублей государству.
Напомним, ранее Становлянский районный суд вынес приговор 40-летней женщине — участковому врачу-терапевту по части 1 статьи 291.2 УК РФ, части 1 статьи 292 УК РФ за получение взятки и совершение служебного подлога — внесение в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной и иной личной заинтересованности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, участковый врач-терапевт в августе прошлого года по просьбе знакомого оформила больничный, внеся в медицинскую информационную систему «Квазар» заведомо ложные сведения о заболевании и временной нетрудоспособности. За это врач получила взятку в 5 тысяч рублей переводом через мобильное приложение банка.
Врач вину признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате женщину путём частичного сложения наказаний оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Также прокурор обратился с иском о взыскании в пользу государства незаконно полученных врачом денег. Судом эти требования удовлетворены — врач должна выпалить 5000 рублей государству.
Васёк
Липецк
Ромашка
Мужик со Станового