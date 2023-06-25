Вагнеровцы покидают Липецкую область в сопровождении машин ДПС

Едут они в южном направлении, откуда прибыли вчера.

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На трассе М-4 «Дон» с утра выстраивается техника ЧВК «Вагнер», колонные покидают Липецкую область.

Очевидцы пишут, что наёмники следуют в южном направлении, откуда вчера зашли в наш регион. Кое-где вагнеровцы ещё только выстраиваются в колонны. Занимают они, максимум, одну полосу, поэтому движение по трассе свободное.

Колонные двигаются в сопровождении машин ДПС – вероятно, для их же безопасности.