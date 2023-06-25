54 минуты назад
Вагнеровцы покидают Липецкую область в сопровождении машин ДПС
Едут они в южном направлении, откуда прибыли вчера.
На трассе М-4 «Дон» с утра выстраивается техника ЧВК «Вагнер», колонные покидают Липецкую область.
Очевидцы пишут, что наёмники следуют в южном направлении, откуда вчера зашли в наш регион. Кое-где вагнеровцы ещё только выстраиваются в колонны. Занимают они, максимум, одну полосу, поэтому движение по трассе свободное.
Колонные двигаются в сопровождении машин ДПС – вероятно, для их же безопасности.
Гость
Коммунист (диванный)
Дмитрий
Гостья1
неоднозначник
нищеброд
Выспались
ттт
Да уж
?!