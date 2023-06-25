Общество

54 минуты назад

Вагнеровцы покидают Липецкую область в сопровождении машин ДПС

15 2059
#ЧВК "Вагнер"
1

Едут они в южном направлении, откуда прибыли вчера.

На трассе М-4 «Дон» с утра выстраивается техника ЧВК «Вагнер», колонные покидают Липецкую область.

Очевидцы пишут, что наёмники следуют в южном направлении, откуда вчера зашли в наш регион. Кое-где вагнеровцы ещё только выстраиваются в колонны. Занимают они, максимум, одну полосу, поэтому движение по трассе свободное.

Колонные двигаются в сопровождении машин ДПС – вероятно, для их же безопасности.

15 2059
#ЧВК "Вагнер"
1

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

2 минуты назад
Город, они уже наемники?!
ответить

Коммунист (диванный)

11 минут назад
А я остаюсь !
ответить

Дмитрий

13 минут назад
Они и были героями ими и останутся, как бы их вчера не называли, нам не стоит об этом забывать
ответить

Гостья1

28 минут назад
Какие бы не были обстоятельства,решения надо принимать обдуманно,не торопясь. Утро вечера мудренее.
ответить

неоднозначник

29 минут назад
нищеброд, продались "герои"..
ответить

нищеброд

32 минуты назад
Жаль,что до Рублёвки не доехали.
ответить

Выспались

33 минуты назад
Ага, в Ростове так же. Когда въехали, никого - ни росгвардии, ни полиции, зато как провожать, там уже и мигалки, и гибдд с палочкой, повылазили
ответить

ттт

37 минут назад
Макиавели еще 500 лет назад о таких фокусах наемных армий предупреждал, наука не в прок. Как там в песне "Из низких истин нам дороже только эта одна: Кто дольше платит, тот в войне победит. И мы твою победу в дар тебе принесем, А не заплатишь - не избудешь вины. Мы продаем свои клинки тому, кто звоном монет. Пленяет душу, соблазняя наш слух"
ответить

Да уж

39 минут назад
Верховный их назвал героями. Или не их. Фамилий не было. Но надо какбы верить
ответить

?!

41 минуту назад
А зачем им сопровождение дпс?!
ответить
Еще комментарии
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия
#Массовые мероприятия
1
В Липецкой области вновь разрешили массовые мероприятия

12 минут назад

Общество
Последний вагнеровец покинул Краснинский район
#ЧВК "Вагнер" #Краснинский район
2
Последний вагнеровец покинул Краснинский район

32 минуты назад

Общество
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено
#ЧВК "Вагнер" #ремонт дорог
6
Вырытые вчера на дорогах Липецкой области ямы закопали - движение восстановлено

41 минуту назад

Общество
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж
#Автобусное сообщение
5
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж

сегодня, 09:43

Общество
Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог
#дороги
140
Игорь Артамонов сообщил о восстановлении перекопанных дорог

вчера, 21:36

Общество
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря
#ЧВК «Вагнер»
48
Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря

вчера, 21:10

Общество