сегодня, 17:24
НЛМК помог липецким девятиклассникам получить рабочую профессию еще в школе
На НЛМК подвели итоги профориентационного проекта для школьников «Обучение на рабочую профессию». Еще 23 девятиклассника успешно сдали квалификационные экзамены, получили востребованную профессию и могут начать работать по достижению совершеннолетия.
После квалификационных экзаменов школьникам вручили свидетельство на профессию. Оно дает право устроиться на комбинат при достижении 18 лет. Тем, кто продолжит учиться по полученной профессии гарантирована бонусная стипендия НЛМК в базовых учебных заведениях – Липецком металлургическом колледже и Липецком политехническом техникуме.
Узнать о программах НЛМК для школьников и принять в них участие можно в социальных сетях и на сайте НЛМК в разделе «Карьера».