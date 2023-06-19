Общество

6 минут назад

В Липецкой области сухо и до +27

20
#жара
В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область как и в целом ЦФО останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 июня - 18 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 и 22 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура составит от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году –6 градусов тепла. 

20
#жара

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