Дорогу на улице Белана продавил «КАМАЗ»

Построенная с ошибками дорога в конце концов не выдержала.

В распоряжении редакции GOROD48 оказалось видео, как ночью образовался провал на проезжей части улицы Героя России Эдуарда Белана.

На записи видно, что провал образовался под большетонным «КАМАЗом». Водитель бы вынужден остановиться, но машина всё глубже и глубже уходила под землю (см. 36-ю секунду видео).

В итоге грузовик удалось извлечь из западни с помощью специальной техники, а место провала было огорожено.

Посреди дороги образовалась ямы глубиной около 3-х метров и не менее 2-х метров в длину и ширину.

Позже мэрия Липецка назвала причиной инженерную ошибку: канализационный коллектор диаметров 800 мм не был прикрыт сверху необходимыми бетонными плитами и труба принимала на себя вес проезжавших машин, поэтому не выдержала.

В настоящий момент последствия ЧП пытаются устранить.