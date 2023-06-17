Общество

17 минут назад

Дорогу на улице Белана продавил «КАМАЗ»

2 91
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
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Построенная с ошибками дорога в конце концов не выдержала.

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В распоряжении редакции GOROD48 оказалось видео, как ночью образовался провал на проезжей части улицы Героя России Эдуарда Белана.

На записи видно, что провал образовался под большетонным «КАМАЗом». Водитель бы вынужден остановиться, но машина всё глубже и глубже уходила под землю (см. 36-ю секунду видео).

В итоге грузовик удалось извлечь из западни с помощью специальной техники, а место провала было огорожено.

Посреди дороги образовалась ямы глубиной около 3-х метров и не менее 2-х метров в длину и ширину.

Позже мэрия Липецка назвала причиной инженерную ошибку: канализационный коллектор диаметров 800 мм не был прикрыт сверху необходимыми бетонными плитами и труба принимала на себя вес проезжавших машин, поэтому не выдержала.

В настоящий момент последствия ЧП пытаются устранить.

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#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
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Комментарии (2)

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3 минуты назад
И не пущать Камазу и водителя у город.
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гении нашего времени

6 минут назад
гениальные рвкшники сами себе проблем сделали, хоть уж лучше их техника провалилась чем машины обычных людей которые могли проезжать в это время
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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