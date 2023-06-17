Социальные налоговые вычеты: кому положен, сколько денег вернут

Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из общего дохода, облагаемого налогом (НДФЛ), и именно с этой суммы можно вернуть 13% подоходного налога.

Чаще всего налоговый вычет ассоциируется с одним из возвратов – имущественным. Так, к окончанию нынешней декларационной кампании в УФНС Липецкой области поступили более 64 тысяч деклараций о доходах за 2022 год, из которых в 31,2 тысячах деклараций было заявлено право на имущественный налоговый вычет. На получение социальных налоговых вычетов жители Липецкой области подали 12,7 тысячи деклараций.

Лимит социальных налоговых вычетов меньше, чем имущественных. Однако они позволяют снизить расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное страхование и пенсионные взносы и даже благотворительность. GOROD48 поможет разобраться как получить социальный вычет.

Кто может получить

Право на социальных налоговый вычет есть у всех граждан РФ, которые платят НДФЛ в России. При этом доходом считается не только зарплата – например, деньги, полученные со сдачи имущества в аренду. Оформить социальный налоговый вычет можно в любое время года, он не привязан к подаче деклараций о доходах.

Не все смогут воспользоваться правом на возврат части трат. Вычет не оформят нерезидентам, которые находились в России меньше 183 дней (полгода) в течение последних 12 месяцев. Самозанятый также не сможет претендовать на вычет – если только он не совмещает работу по найму с работой по трудовому договору: то есть за дополнительную подработку самозанятый платит сам, а работодатель на основном месте перечисляет с дохода НДФЛ. В этом случае вычет оформляется по последним доходам. Воспользоваться вычетом могут не все ИП – только те, которые работают на общей системе налогообложения. Предприниматели на специальных налоговых режимах не платят НДФЛ, поэтому права на возврат такого налога у них нет. Но если они совмещают свою деятельность с работой в штате, вычет им оформят по этим доходам.

Права на получение вычета не имеют неработающие пенсионеры – на него могут претендовать пенсионеры, которые продолжают официально работать по трудовому договору и за которых перечисляется подоходный налог.

Как получить возврат

Вычет могут вернуть двумя способами.

1. Возврат денег за период до трех предыдущих лет (начиная с момента, когда были траты) можно оформить в налоговой инспекции - подать декларацию о доходах и приложить копии документов, подтверждающих право на вычет. После подачи заявления у налоговой есть три месяца на проверку документов, и если с ними все в порядке, то еще один месяц уйдет на перечисление денег на банковский счет. Декларацию и заявление можно подать, придя в отделение налоговой службы, также оформить документы через личный кабинет на сайте ИФНС. Налогоплательщик получит всю рассчитанную сумму (но не больше суммы уплаченных налогов).

2. Возврат можно оформить через работодателя – в этом случае можно вернуть налог только за текущий год. Работодатель перестанет удерживать 13% от вашей зарплаты, пока не будет покрыта необходимая сумма. Либо же просто уменьшит базу для исчисления налога на несколько месяцев. Для этого нужно предоставить ему уведомление о праве на вычет, полученное в ИФНС или от работодателя.

Какую модель выбрать, зависит от условий закона и желания человека. При этом некоторые вычеты получить у работодателя нельзя.

Виды социальных вычетов

Социальные налоговые вычеты положены, если человек потратил деньги на социально значимые цели. Они оформляются, если деньги были потрачены на лечение, образование, спорт, благотворительность, добровольное пенсионное страхование. Максимальная сумма для расчета этого вычета — 120 000 рублей, даже если совокупные траты оказались выше. Ио есть можно вернуть 15,6 тысячи рублей. В эту сумму не входят расходы на благотворительность и дорогостоящее лечение, есть свои нюансы и при тратах на обучение детей.

Вычет на образование

Можно получить как за себя, так и за детей, братьев и сестер до 24 лет. Для получения вычета нужно оплатить обучение в образовательной организации, у которой есть лицензия на образовательную деятельность (образовательные курсы, частный детский сад, музыкальная школа, автошкола и пр.). За собственное образование можно оплатить за любую форму обучения - очную, заочную или онлайн-курсы. За образование ребенка вычет можно получить только за траты на очное обучение. Размер вычета – не более 50 000 рублей на каждого ребенка.

Для вычета потребуются договор с организацией, чеки об оплате, лицензия организации, если этой информации нет в договоре. При оплате образования детей потребуется свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие родство (для братьев, сестер, опекунов).

Вычет на лечение

Социальный вычет на лечение может получить человек, у которого были медицинские расходы на себя, супруга, родителей или детей до 18 лет, либо до 24 лет, если дети учатся по очной форме обучения, подопечных до 18 лет. Можно компенсировать расходы на лекарства (рецепт должен быть оформлен на бланке), за покупку полиса ДМС, платную стоматологию, обследования, процедуры, приемы у врачей. Важно, чтобы у клиники, которая оказывала медицинские услуги, а также страховой компании, с которой заключается договор ДМС, были лицензии.

При расходах на дорогостоящее лечение (список установлен государством) можно вернуть 13% с полной стоимости. Если расходы несли за члена семьи, то понадобятся документы о родстве.

Вычет на спорт

Можно получить вычет, если вы оплатили спортивные занятия для себя, ребенка или подопечного до 18 лет. Этот подвид вычета ввели лишь в 2022 году. Его оформляют только если организация входит в список Минспорта. Чтобы подтвердить занятия спортом потребуется представить договор с организацией и кассовый чек.

Вычет на добровольное пенсионное страхование

Сюда входит добровольное пенсионное страхование, взносы на накопительную часть пенсии, негосударственное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни. Причем платить можно не только за себя, но и за близких родственников — супругу, родителей и детей. Договоров, по которым можно получить вычет, может быть несколько, но все они должны быть оформлены на получателя компенсации. Стоит учесть, что взносы на накопительную часть трудовой пенсии можно делать только для себя.

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